Крещение проходило в Михайловском златоверхом монастыре.

Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк и ее жених Дмитрий Бабчук покрестили своего маленького сына.

38-летняя звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте, что таинство состоялось на днях в Михайловском златоверхом монастыре. По словам Никитюк, все синоптики прогнозировали дождь, но день выдался на удивление солнечным. Она поделилась кадрами с церемонии.

Тем временем ее избранник решил впервые раскрыть имя их малыша - мальчика назвали Оскаром:

"До седьмого колена всех мужчин в моей семье называли только двумя именами - Михаил и Дмитрий. Прадед - Михаил, дед - Дмитрий, отец - Михаил, я - Дмитрий. Соответственно, сына я назвал Оскар. Поэтому прошу приветствовать уважаемого казака - Бабчука Оскара Дмитриевича".

Напомним, телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой 15 июня этого года. Отцом ребенка является ее жених, военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Бабчук. В сети Никитюк много рассказывала о сыне, однако держала его имя и лицо в секрете.

