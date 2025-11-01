Командующий Сил беспилотных систем предупредил, что подробно информировать о каждой выбитой подстанции не будет, но общий эффект все заметят.

Силы беспилотных систем ВСУ работают над тем, чтобы устроить россиянам блэкаут. Об этом в своем блоге в Телеграм сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

"Россияне, блэкаут - это не страшно. Это немного каких-то неудобств, - привыкайте, но всей болотной территорией. Птицы СБС вместе с другими составляющими глубинного поражения Сил обороны Украины обещают вам стремительную, хоть и несколько вынужденную адаптацию. Но вы справитесь: "спички-фонарики-свечки". Кстати, воспользуйтесь внепланово и своими любимыми гирляндами на батарейках", - написал он.

"Мадяр" отметил, что Силы беспилотных систем не будут информировать о каждой выбитой подстанции. Вместо этого он предложил ориентируйтесь по принципу "светло/тепло-БАДАБУМ-темно/холодно". Также он отметил, что российские граждане прекрасно помогают украинским дронщикам, выкладывая в соцсетях последствия попаданий.

"Между тем, беспрекословно и неустанно бензин российский становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми", - добавил командующий СБС.

Блэкаут в России

Как писал УНИАН, в сентябре президент Владимир Зеленский несколько раз предупреждал, что Украина не будет молча терпеть российские удары по украинской энергетике. По его словам, если россияне будут пытаться устроить блэкаут в Киеве, тогда им стоит подготовиться к блэкауту и в Москве.

Поскольку с началом осени агрессор действительно интенсифицировал удары по украинской энергетике, украинские дроны начали прилетать по энергетическим объектам в России. Например, этой ночью локальный блэкаут произошел в подмосковном городе Жуковский.

