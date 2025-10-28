Если Европа не заставит Россию заплатить за начатую войну против Украины, придется платить самим.

Евросоюз усиливает давление на правительства, не желающие согласовать финансирование для Украины, — предупреждая их: если не заставят Россию заплатить, придется платить самим.

Еврокомиссия прекрасно осознает, что ее "план Б" — совместные заимствования ЕС (еврооблигации) — еще менее привлекательный вариант для финансирования займа на 140 млрд евро, чем предложение использовать замороженные российские государственные активы, пишет Politico.

Сообщается, что так называемые "бережливые" страны — Германия и Нидерланды — традиционно выступают против роста долговой нагрузки на налогоплательщиков, а государства с уже высоким уровнем задолженности, такие как Франция и Италия, не могут позволить себе новых обязательств.

Но именно на этом и строится расчет. Брюссель надеется, что Бельгия, где сосредоточены почти все активы, и другие государства, выражающие сомнения относительно законности конфискации, согласятся на исходный план, чтобы избежать куда более спорного варианта с еврооблигациями.

"Дисциплина бюджетов в некоторых странах ЕС настолько низкая, что я не верю, что еврооблигации будут одобрены, особенно "бережливыми" в ближайшие 10 лет. 140 миллиардов — это огромные деньги, и мы обязаны их использовать. Мы должны показать, что не боимся", — заявил глава брюссельского аналитического центра CEPS Карел Ланно.

Конфискация российских активов

Поначалу идея конфисковать российские активы вызывала сомнения — юридические и моральные, но на фоне растущих потребностей Украины и неопределенности политики Вашингтона позиция Евросоюза изменилась. На недавнем саммите ЕС премьер Бельгии Барт де Вевер заблокировал инициативу, требующую единогласного одобрения всех 27 членов, и решение отложили как минимум до декабря.

Теперь Евросоюз спешит по двум направлениям: Украина рискует остаться без средств к концу марта, а в самой Европе процесс принятия решений может усложниться из-за попыток Венгрии, Чехии и Словакии сформировать антииукраинский альянс.

"Это дипломатия, — отметил один из европейских дипломатов. — Нужно предложить то, чего собеседник совсем не хочет, чтобы он согласился на менее болезненный вариант".

Несмотря на жесткую позицию Бельгии, в Еврокомиссии уверены, что к декабрю соглашение все-таки будет достигнуто. Многие страны ЕС по-прежнему выступают против совместных долгов, считая, что не должны расплачиваться за чужую финансовую безответственность. Однако прецедент был создан во время пандемии COVID-19, когда государства одобрили совместное заимствование на 800 млрд евро для восстановления экономики.

Обсуждается и третий путь — поиск дополнительных 25 млрд евро российских активов в других странах ЕС, но этот процесс может затянуться дольше, чем Украина способна ждать.

Почему этот вопрос оказался таким "сложным"

Основная часть замороженных средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear, из-за чего именно Бельгия несет наибольшие юридические риски. Даже несмотря на то, что Еврокомиссия заверила, что все возможные риски будут разделены коллективно между странами ЕС, а не лягут на плечи одной страны.

Брюссель настаивает: возвращать 140 млрд евро России придется только в том случае, если Кремль прекратит войну и выплатит репарации Украине — а вероятность этого настолько мала, что фактически деньги вряд ли когда-либо будут возвращены, пишет СМИ.

Тем не менее в Бельгии опасаются юридических исков со стороны Москвы, особенно учитывая существующий с 1989 года двусторонний инвестиционный договор.

Европейский кредит для Украины - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что ЕС вынес вердикт по росактивам. Президент Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен заявила, что Европейский союз планирует покрыть финансовые потребности Украины в ближайшие два года.

Кроме того, в Дании рассказали, когда хотят принять решение по "репарационному кредиту" для Украины. "Идея позволить России заплатить за ущерб, нанесенный Украине - это единственный путь вперед", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

