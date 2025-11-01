Команда потратила 6 тысяч долларов только на корпус.

Команда моддеров Macho Nacho Productions воссоздала прототип Xbox - массивную консоль из алюминия в форме буквы "X". Оригинал был сделан Microsoft в 2000 году в качестве демонстрационного образца и никогда не продавался.

Команда потратила более 6 тысяч долларов только на металлический корпус, а в проект вошли настоящие комплектующие первого Xbox и современный SSD.

Сначала моддеры сфотографировали оригинал в Нью-Йорке с разных ракурсов, затем на основе этих снимков создали точную 3D-модель, которую выточили из цельного блока алюминия.

Внутри корпуса разместили материнскую плату и DVD-дисковод. Для питания была разработана современная версия блока питания с USB-C PD, заменив оригинальный громоздкий блок.

Особое внимание было уделено деталям: в центре корпуса воссоздали зеленый "камень", но вместо подсветки установили круглый экран, управляемый мини-компьютером.

