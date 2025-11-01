Они пытаются скрыть свою неуверенность с помощью вредоносных защитных механизмов.

Социальные взаимодействия, здоровая дружба и обычные повседневные разговоры делают нас здоровее — об этом говорится в исследовании журнала American Journal of Lifestyle Medicine. Поэтому любые барьеры на пути к таким контактам тревожнее, чем кажется. От социальной изоляции до внутренних комплексов — всё, что мешает общению и связи с людьми, усиливает чувство одиночества и безнадёжности.

Однако признаки социальной тревожности или внутренних комплексов бывают тонкими. Люди, которые тайно сомневаются в своем интеллекте, в разговоре часто ведут себя определенным образом, пишет Your Tango. Они могут компенсировать внутреннюю неуверенность, пытаясь привлечь внимание, обесценивая других или слишком стараясь казаться умнее.

Люди, которые тайно сомневаются в своем интеллекте, делают в разговоре эти 11 вещей

1. Чрезмерно объясняют свои решения. По словам психотерапевта Кейти Гиллис, те, кто слишком подробно объясняет свои слова и действия, обычно боятся, что их не поймут, не оценят или не поверят. Считая, что им "не хватает ума", они компенсируют это чрезмерными объяснениями и поиском подтверждения правильности своих решений.

2. Упоминают "нужных людей" ради статуса. Неймдроппинг часто исходит от тех, кто не уверен в своей ценности и считает, что она определяется тем, кого они знают. Им кажется, что связь с умными или влиятельными людьми повысит их статус, но выглядит это высокомерно и неприятно.

3. Усложняют речь без необходимости. Чтобы казаться умнее, такие люди используют сложные слова и канцеляризмы, даже если не до конца понимают их значение. Хотя, как отмечается в WIREs Cognitive Science, по-настоящему умные люди, наоборот, выбирают простую и понятную речь, чтобы быть доступными собеседнику.

4. Избегают тем и ситуаций, в которых ничего не знают. Неуверенные люди стараются не выходить из зоны комфорта, избегают новых тем и боятся ошибок. Они воспринимают незнание как "провал" и винят других, если чувствуют себя непонятыми.

5. Используют сарказм как защиту. Как объясняет психолог Сьюзен Краусс Уитборн, избыток сарказма в общении выглядит неприветливо. Часто он используется как защита, чтобы скрыть своё незнание и не показывать уязвимость.

6. Слишком готовятся к разговорам и все переосмысливают. Несмотря на иллюзию контроля, исследование 2025 года показало: чрезмерная подготовка к общению подрывает уверенность и доверие к себе. Такие люди заранее продумывают реплики, чтобы "казаться умнее".

7. Часто шутят о себе. Психотерапевт Карен Шамбре отмечает: самоирония может быть нормальной, но когда она постоянна и служит защитой, это говорит о глубинных комплексах. Такие люди "опережают критику", чтобы другие не успели указать на их недостатки.

8. Постоянно ищут одобрения. "Как ты думаешь?", "Мне так поступить?" — признаки того, что человек не опирается на себя. Желание строить решения только вокруг чужих мнений говорит о внутренней неуверенности.

9. Всегда хотят сказать последнее слово. Желание "победить" в споре связано со страхом признать ошибку, ведь для них это будто подтверждение "глупости". В итоге конфликт не решается — важно лишь не "проиграть".

10. Доминируют в разговоре. Громко говорят, перебивают, не дают другим высказаться — всё ради контроля над тем, как их воспринимают. Но это разрушает диалог и мешает строить здоровые отношения.

11. Насмехаются над другими. Чтобы отвлечь внимание от своих комплексов, такие люди могут высмеивать других. На секунду это создаёт ощущение безопасности, но формирует образ грубого и заносчивого человека.

