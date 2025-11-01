Отец и сын провели вместе время за границей.

Известный украинский рэпер Потап, который сейчас выступает под новым сценическим именем Slavic Balagan, показал фото с 17-летним сыном от продюсера Ирины Горовой.

В своем Instagram он опубликовал кадры с Андреем, который заметно подрос. Недавно они вместе провели отпуск.

"Ему 17. Мне 44. Иногда мы носим одинаковую одежду. Иногда мы слушаем одинаковую музыку. Он учится у меня - я учусь у него. Он быстро растет, развивается, становится сильнее с каждым днем. Я горжусь им. Я его обожаю. Мы прекрасно провели время вместе - его первый настоящий отпуск. Я вижу в нем себя. Он видит во мне себя", - написал исполнитель.

К слову, Потап и Андрей позировали на камеру в похожих образах, а именно в джинсах и рубашках в клетку.

Рэпер добавил, что им снова приходится лететь в разные стороны, но они не теряют связь.

"Я лечу в Майами, он летит в Лондон. И хоть мы идем в разные стороны - наша связь навсегда. Он единственный человек на этой планете, кому желаю больше успехов, чем себе. Жизнь интересная штука. Счастливой судьбы, мой сыночек", - отметил Потап.

Напомним, ранее Потап неожиданно показался с бывшей женой Ириной Горовой.

