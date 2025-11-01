Актриса появилась в новом выпуске шоу "Холостяк".

Известная украинская актриса Наталка Денисенко назвала коллегу и главного героя 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Тараса Цымбалюка своим другом и рассказала, насколько он верный в отношениях.

Как писал УНИАН, в 3-м выпуске нового сезона шоу Наталка Денисенко и певица Злата Огневич встретились с тремя участницами проекта.

Актриса сразу же задала девушкам провокационный вопрос об актерской карьере Тараса: нормально ли они будут относиться к его постельным сценам с другими женщинами?

Видео дня

"У меня такое было, у Тараса… ложишься в постель с другим мужчиной или другой женщиной, целуешься. Вас даже потом машина может везти домой вместе. Вы представляете?... Тарас - это мой друг. Я знаю его женщин. Я знаю даже, что некоторые девушки ревновали ко мне, к его сестричке", - отметила она.

Чуть позже Денисенко уточнила, что это она так намеренно их "провоцировала".

"На самом деле Тарас, я же знаю всех, кто там был с ним, он был очень верным. Когда он был в браке, никогда не было такого, чтобы он мог засматриваться на какую-то девушку", - заверила актриса.

Ранее актер сам заявлял, что ему "шьют романы со всеми", но это, по его словам, не соответствует действительности.

Напомним, на шоу "Холостяк" 2025 Тарас Цымбалюк впервые раскрыл причину, почему распался его роман со Светланой Готочкиной.

Вас также могут заинтересовать новости: