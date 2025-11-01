Спасатели рассказали украинцам, как избежать проблем.

Погода в Украине в воскресенье, 2 ноября, приподнесет неприятный сюрприз. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Специалисты Украинского гидрометеорологического центра в Facebook предупредили о сильном тумане.

"Ночью и утром 2 ноября в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Синоптики напомнили, что низкая видимость может привести к осложнению движения на дорогах.

В свою очередь в ГСЧС Украины призвали водителей быть внимательными за рулем, соблюдали дистанцию и скоростной режим.

Также спасатели дали рекомендации пешеходам:

переходить дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора;

не выбегать на проезжую часть, не убедившись, что это безопасно;

носить одежду или аксессуары со светоотражающими элементами.

Погода в ноябре - прогноз на месяц

В ноябре в Украине ожидается преимущественно теплая погода, но во второй половине месяца ожидается похолодание. Об этом сообщила начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для Погода УНИАН.

По ее словам, температура воздуха будет выше нормы на 1-2 градуса, теплее всего - на западе, прохладнее всего - на востоке. Первая половина ноября обещает оставаться относительно теплой, похожей на конец октября, а впоследствии ожидается период более прохладной погоды, особенно на Левобережье.

