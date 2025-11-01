Экспорт российского сжиженного газа в Европу за 10 месяцев 2025 года упал почти на 18%.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в январе-октябре 2025 года сократился на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. И это несмотря на рекордный объем поставок в октябре, в частности в Китай, сообщает Reuters со ссылкой на данные провайдера LSEG.

По данным издания, РФ с конца августа по конец октября отправила в Китай 13 танкеров со сжиженным газом с завода "Arctic LNG-2", который находится под американскими санкциями со времен президентства Джо Байдена. Эти поставки способствовали тому, что в октябре экспорт российского СПГ вырос на 21% до 3,4 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является месячным максимумом.

Зато экспорт СПГ из России в Европу за первые десять месяцев этого года упал на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 11 млн тонн. Только в октябре экспорт по этому маршруту сократился на 21% до 0,79 млн т по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

ЕС отказывается от российского газа

Как сообщал УНИАН, в июне Еврокомиссия представила план отказа от российского газа и нефти, который предусматривает прекращение импорта российских энергоресурсов начиная с 2028 года.

Вместе с тем, после длительных обсуждений и дискуссий 23 октября ЕС одобрил 19-й пакет санкций против РФ, который предусматривает, в частности запрет на импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года.

В отличие от ЕС, Китай продолжает покупать российский газ, в том числе и тот, который попал под американские санкции.

