Празднование будет незабываемым.

Многие туристы любят отправляться в путешествие именно на Новый год, чтобы провести праздник в необычном месте, и сделать его запоминающимся. Крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet, выпускающее путеводители, составило список и 9 европейских гоородов, идеально подходящих для встречи Нового года. Проведенный здесь праздник точно будет незабываемым.

1. Посмотрите на фейерверк со смотровой площадки в Лондоне

Около 100 000 посетителей выстроятся вдоль Темзы, чтобы увидеть ежегодный фейерверк, запускаемый с London Eye. Билеты необходимо приобретать заранее. Среди хороших смотровых площадок, откуда можно увидеть фейерверк бесплатно, — Примроуз-Хилл и Хэмпстед-Хит.

Прогулка по Темзе на лодке — также популярное развлечение в новогоднюю ночь. Кроме того, некоторые из самых впечатляющих достопримечательностей Лондона устраивают вечеринки. Например, в Музее естественной истории есть живая музыка и тихая дискотека.

2. Веселитесь всю ночь на концерте в Берлине

Забронируйте билеты на вечеринку у Бранденбургских ворот ради живой музыки, светового шоу и зажигательных фейерверков. Или посетите Kulturbrauerei, чтобы увидеть самую большую крытую новогоднюю вечеринку в Берлине. В 2025 году на 13 этажах будут выступать 30 диджеев и группа с живой музыкой.

3. Поешьте изюма в полночь в Лиссабоне

Самая большая площадь Португалии, Праса-ду-Комерсиу, — популярное место празднования, как и башня XVI века Торре-де-Белен. Вас ждут живая музыка, вечеринки и изобилие португальского игристого вина, которое будет сопровождать эти виды на реку. Если вы хотите отпраздновать наступление Нового года в традиционном португальском стиле, принято съедать 12 изюминок по одной в полночь, запивая их бокалом игристого.

4. Увидьте огни Парижа

В канун Нового года Париж оправдывает свое прозвище — Город огней. Любители праздника могут отправиться на Елисейские поля на официальную уличную вечеринку и светозвуковое шоу с фейерверком. В качестве альтернативы, отправляйтесь на площадь Сакре-Кёр на Монмартре, откуда открывается невероятный вид на парижский горизонт.

5. Присоединяйтесь к новогоднему фестивалю в Дублине

Ежегодный новогодний фестиваль, который проходит на нескольких площадках, включая Дублинский замок, — главное событие. Вас ждут живые выступления, музыка, диджеи и множество вариантов еды.

6. Не пропустите Хогманай в Эдинбурге

Хогманай — это четырёхдневная программа мероприятий в Эдинбурге. Это ни с чем не сравнимое уличное факельное шествие по центру города в сопровождении волынок и барабанов.

7. Отпразднуйте Новый год поэзией в Стокгольме

Кроме фейерверков, гости могут насладиться новогодним концертом в Стокгольмском соборе, где музыканты исполнят песни Гайдна, Джудит Бингем и других композиторов. Каждый год в музее под открытым небом Скансен декламируют новогоднее стихотворение Теннисона "Звенят, дикие колокола".

8. Танцуйте всю ночь напролёт в Мадриде

Мадрид славится своими оживлёнными барами и одними из лучших клубов Испании (они закрываются только в 6 утра). Празднества начинают набирать обороты незадолго до полуночи в канун Нового года и продолжаются до поздней ночи. Бутылка кавы и виноград обязательны – традиция диктует, что нужно съесть 12 виноградин за последние 12 секунд до полуночи.

9. Вечеринка под северным сиянием в Тромсё, Норвегия

Многие поднимаются пешком или на канатной дороге на гору Стурстейнен, чтобы найти невероятную точку обзора городских огней и фейерверка. В качестве альтернативы, используйте Тромсё в качестве базы и проведите Новый год в арктической глуши, всего в часе езды от города. Множество туристических компаний организуют туры с наблюдением за северным сиянием и катанием на собачьих упряжках в канун Нового года.

Ранее тревел-эксперты назвали самые желанные страны для переезда в 2025 году. Первое место занимает Канада.

