Украинские войска держатся благодаря 5-километровому коридору, пишет аналитик.

Российские военные закрепились почти во всех районах Покровска. Для украинской армии еще существует коридор шириной около пяти километров, через который удается завозить припасы и эвакуировать раненых. Об этом пишет аналитик Юлиан Рёпке на страницах немецкого издания Bild.

По его словам, в пределах города оборону держат более 1000 украинских солдат, некоторые из них оказались в тылу российских позиций. Вражеские войска численно превосходят украинских в десять раз и имеют значительно большую огневую мощь.

Автор пишет, что россиянам удалось достичь успеха, потому что с украинской стороны недостаточно солдат, и оборона была слишком слабой. Это позволило российским войскам проникать сквозь километровые пробелы в тылу украинских линий.

"Россияне создали хаос своей стратегией инфильтрации. Теперь никто не знает, где наши войска, а где враг. Это приводит к беспорядку, нечеткой линии фронта и даже дружественному огню", - рассказал изданию украинский офицер.

Этот хаос, по его словам, играет на руку России, "потому что человеческие жизни для них не имеют значения, а мы зависим от каждого живого солдата".

Информацию об окружении украинских войск в Покровске, о котором заявлял российский диктатор Владимир Путин, аналитик опровергает. Он утверждает, что на самом деле существует коридор шириной примерно пять километров, через который украинская армия может доставлять припасы в этот район и эвакуировать раненых на запад.

Ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, офицер ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что российские оккупанты, которые зашли в Покровск, скрываются в городе, и эти солдаты сейчас ждут подкрепления и помощи. Он заверил, что "никто не собирается сдавать Покровск".

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил 1 ноября, что в Покровско-Мирноградской агломерации нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который продолжает попытки инфильтроваться в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения, однако окружения или блокирования нет.

