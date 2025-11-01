Прогестерон, эстроген и тестостерон можно обнаружить в древних скелетах, что позволяет идентифицировать людей, умерших во время беременности или вскоре после родов.

Ученые утверждают, что нашли способ проверить древние человеческие останки на наличие гормонов, связанных с беременностью. Это прорыв, который может позволить археологам определить, была ли женщина беременна или недавно родила на момент смерти.

Как пишет CNN, согласно исследованию, опубликованному в Journal of Archaeological Science, исследователи обнаружили ключевые репродуктивные гормоны — эстроген, прогестерон и тестостерон — в твердых тканях скелетов, возраст которых составляет до 1000 лет.

"Мы обнаружили "гормональный архив" в скелетах и ​​зубах. Это первый случай. Никто никогда ранее не обнаруживал эти специфические гормоны в зубах или зубном камне. Кроме того, это первый случай успешного измерения уровня прогестерона в костной ткани человека", - заявила ведущий автор исследования, археолог Эми Барлоу.

Беременность трудно обнаружить в древних человеческих останках, и ученые ранее считали, что состав твердых тканей настолько неорганический, что эти белки не сохраняются и не обнаруживаются.

Тем не менее, Барлоу решила протестировать несколько образцов из семи женских и трех мужских скелетов, датируемых I–XIX веками, с помощью иммуноферментного анализа. Тесты показали, что эстроген, прогестерон и тестостерон можно было измерить в образцах костей, дентина, эмали, зубного камня и корней зубов.

"Высокий уровень прогестерона в зубных структурах и зубном камне, наличие эстрогена в костях и отсутствие тестостерона в твердых тканях соответствовали беременности на момент смерти", — пишут авторы исследования.

Барлоу заявила, что это открытие потенциально позволит исследователям определить возраст первой беременности женщины, случались ли у нее потери беременности и сколько времени проходило между родами, если у нее было несколько детей.

"Это будет особенно полезно для исторических периодов, о которых нет письменных источников", — сказала Барлоу.

