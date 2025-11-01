Украинские специалисты принимают активное участие в испытаниях за рубежом.

Во время военных учений во Франции дрон-перехватчик от Alta Ares, который был создан на основе украинских технологий, стал единственным средством, которое смогло успешно перехватить беспилотник во время шторма. Об этом сообщает Air Cosmos.

Известно, что испытания проводились в муниципалитете Бискарросс на испытательном полигоне Французского агентства оборонных закупок.

Несмотря на то, что НАТО планировало проверку дронов-перехватчиков при обычных погодных условиях, испытания не были отменены даже из-за шторма. В конце концов, только одному аппарату удалось сбить условный вражеский дрон, а именно Alta Ares.

"Это решение разрабатывается компаниями из стран-членов НАТО совместно с инновационным оборонным сектором Украины при поддержке экспертов Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины", - добавили в альянсе.

В издании подчеркнули, что украинские специалисты активно участвуют в испытаниях, предоставляя экспертные оценки, чтобы убедиться, что решение соответствует настоящим потребностям современного фронта.

Как пишет "Милитарный", каждая модификация перехватчиков Alta Ares имеет собственные возможности ближнего, среднего и дальнего радиусов действия и имеет систему Pixel Lock.

"Pixel Lock - это встроенный алгоритм искусственного интеллекта, который идентифицирует, отслеживает и нейтрализует цель без прямого вмешательства человека. Технология Pixel Lock уже адаптируется под нужды украинских подразделений, в частности в рамках программ противодействия вражеским FPV-дронам и корректируемым авиабомбам (КАБ)", - добавили в издании.

Также, как пишет "Милитарный", чтобы укрепить европейский оборонный суверенитет и повысить поставки, Alta Ares запустила производство украинских беспилотников-перехватчиков в Западной Франции.

Вместе с украинскими разработчиками компания хочет интернационализировать весь производственный цикл во Франции, учитывая боевой опыт и отзывы из Украины.

Дроны во время войны в Украине

Ранее украинский эксперт по военной связи и систем РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что россияне придумали хитрую тактику ударов FPV-дронами на большое расстояние. По его словам, тактика заключается в том, что в украинскую сторону летит БпЛА "Молния", которая несет два FPV-дрона, но уже не простые, а с управлением через мобильную связь.

В то же время The Washington Times писал, что дроны с искусственным интеллектом ускоряют войну в Украине, но есть опасный момент. Как отметил соучредитель организации "Аэроразведка" Ярослав Гончар, "миссия, которая раньше занимала 40 часов анализа, теперь с помощью ИИ выполняется за считанные секунды".

Однако эксперты видят в украинском эксперименте как перспективы, так и опасности.

