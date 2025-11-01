Серед поранених дитина.

Сегодня утром оккупационная армия РФ нанесла баллистический удар по Николаеву, пока известно об одном погибшем и по меньшей мере 15 раненых. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, удар был нанесен в субботу, около 07:20. По предварительным данным, город атакован ракетой "Искандер М" с кассетной боевой частью.

"К сожалению, один человек погиб. По состоянию на сейчас, известно о 15 раненых", - рассказал Ким.

Видео дня

Люди получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших - ребенок. Его состояние, по данным чиновника, врачи оценивают как средней тяжести. Также известно, что повреждены АЗС, автомобили и тому подобное.

Ким также обнародовал видео и фото, на которых можно увидеть разбитую АЗС.

"Суббота, утро. Обычная гражданская заправка", - констатировал глава ОГА.

В региональном главке ГСЧС рассказали, что медики и волонтеры Отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины оказывали неотложную помощь гражданам, которые получили травмы. Спасатели привлекались к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, в частности проводили работы по смыванию разлитого горючего, чтобы предотвратить возгорание. Для этого применяли как воду, так и воздушно-механическую пену. К работам также привлекались специалисты-химики и пиротехники.

Российские удары по Украине

Напомним, вчера, 31 октября, армия РФ нанесла массированный артиллерийский удар по Днепровскому району Херсона, в результате чего были повреждены торговые павильоны на местном рынке. На месте возник пожар.

Глава Херсонской МВА Ярослав Шанько сообщил, что погибли 56-летняя женщина и 51-летний мужчина. Ранения получили около 10 человек. Все они жители города - кто-то работал вблизи места обстрела, некоторые проходили мимо, другие получили ранения, когда были в собственном доме.

Вас также могут заинтересовать новости: