Take-Two отрицает обвинения в адрес своей дочерней компании.

Rockstar Games уволила около 40 сотрудников из офисов в Великобритании и Канаде. Все они состояли в закрытом чате в Discord, и часть работников, по данным профсоюза Independent Workers of Great Britain (IWGB), пыталась создать профсоюз внутри компании.

Как сообщает Bloomberg, IWGB назвал массовое увольнение "самым беспощадным актом подавления профсоюзов в истории британской игровой индустрии". По словам организации, речь идёт о людях, которые занимались профсоюзной деятельностью или помогали коллегам в её организации:

"Rockstar несправедливо уволила более 30 работников за профсоюзную активность. Мы не отступим и будем добиваться восстановления каждого из них", - говорится в заявлении IWGB.

Материнская компания Take-Two Interactive отрицает обвинения и утверждает, что сотрудники были уволены за грубое нарушение трудовой дисциплины. Представитель издателя заявил, что компания поддерживает амбиции Rocksta" и нацелена на создание позитивной рабочей среды.

По данным Bloomberg, на фоне подготовки к релизу GTA 6, который должен состояться уже в мае следующего года, студия испытывает сильное внутреннее давление.

Ранее мы рассказывали, что основатель Rockstar Ден Хаузер признался, что не написал ни одной строчки сценария GTA 6. Хаузер уверен, что он уже сделал для GTA всё, что мог, а игра и так получится отличной.

