Страна очень зависит от топлива, которое производит НПЗ, принадлежащий "Лукойлу".

Болгария, вероятно, будет просить США освободить ее от выполнения санкций против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", поскольку их соблюдение может привести к резкому ухудшению ситуации на топливном рынке страны и в перспективе к падению нынешнего правительства. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, в Болгарии расположен Бургасский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Лукойл". Он обеспечивает до 80% топлива, которое потребляет страна.

По словам информированных источников, болгарское правительство уже обратилось с запросом в Вашингтон о том, как ему получить исключение из новых американских санкций, которые вступят в силу 21 ноября. Правительство обеспокоено тем, что санкции приведут к остановке НПЗ, а это повлечет огромный дефицит топлива в стране и уличные протесты.

Видео дня

В Софии боятся, что все это может привести к краху нынешнего правительства и усилению политических позиций пророссийского президента Румена Радева, который публично озвучил идею создания новой политической партии для взятия под контроль парламента.

Исключения из новых американских санкций против РФ

Как писал УНИАН, ранее Трамп уже отказался предоставить Венгрии право не соблюдать новые санкции против России. И это при том, что ранее Трамп и Орбан считались едва ли не друзьями и часто публично хвалили друг друга.

При этом Германия смогла добиться от США исключения из санкционного списка немецких НПЗ, частично принадлежащих компании "Роснефть". Правда, сами заводы с начала войны де-факто контролируются немецким правительством.

Вас также могут заинтересовать новости: