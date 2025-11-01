Девушка отметила, что на проекте было "много напряжения".

Участница 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", фотомодель Виктория Крылас прокомментировала свой вылет из проекта. В 3-м выпуске девушка не получила розу от главного героя шоу, украинского актера Тараса Цымбалюка.

"Шок и боль. Вот что я испытала в первые секунды после слов Тараса. Вчера завершился мой путь на проекте. Это был момент, который трудно описать словами, одновременно и грусть, и благодарность", - написала она в своем Instagram.

"Это совсем не похоже на обычное свидание между мужчиной и женщиной, когда ты просто можешь быть собой. Рядом сотни камер, десятки людей в команде, свет, микрофоны, ожидания. И даже когда ты пытаешься просто смотреть в глаза человеку напротив, ты все равно ощущаешь это давление. Наше спонтанное свидание стало для меня неожиданным подарком, возможностью поговорить с ним и узнать его лучше. Я почувствовала искру. Мы ловили взгляды друг друга и даже девушки это замечали. Тогда мне казалось, что между нами произошла эта связь. Я чувствовала себя спокойно, впервые за все время на проекте", - отметила Виктория.

В связи с этим девушка была уверена, что останется на проекте:

"Но все пошло по-другому… Тарас сказал, что сегодня у него нет для меня розы. Меня охватили шок и боль. Я долго не могла понять, как это произошло. Я ведь искренне верила в эту связь… Моя величайшая победа, это то, что я оставалась собой. Я не играла роль, не пыталась быть кем-то другим. Я просто была собой, искренней, эмоциональной, настоящей".

Напомним, ранее УНИАН писал, что шоу "Холостяк" 2025 покинула "Мисс Украина 2023" София Шамия.

