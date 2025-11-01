Планируется, что ChatOS будет использоваться в научных исследованиях.

Звезда YouTube PewDiePie (Феликс Кьелльберг) объявил о запуске собственного ИИ‑проекта под названием ChatOS. Он собрал локальную установку из десяти видеокарт (8 RTX Ada и 2 модифицированные RTX 4090), чтобы запустить ИИ‑сервис.

По словам Феликса, исходной задачей была помощь в научных задачах, например, расчётах белковых структур, но позже он запустил несколько моделей одновременно, объединив их в систему, названную "Совет", а затем "Рой".

PewDiePie пошёл дальше, создав веб-сервис для взаимодействия с локальными ИИ-моделями: добавил поиск в интернете, генерацию ответов, аудиовывод и память. Модели начали взаимодействовать между собой, голосуя за варианты ответов и проявляя признаки коллективной стратегии.

Кьелльберг отмечает, что такой эффект был нежелательным: "Когда модели начали сговариваться и поддерживать друг друга, я сменил систему на более "тупую" модель".

При этом PewDiePie подчёркивает, что его установка это не коммерческий проект, а эксперимент.

Ранее мы рассказывали, что OpenAI запретила ChatGPT отвечать как персональный врач или юрист. Также чат-бот больше не анализирует медицинские снимки и фото тела.

