Началом затяжной вражды стал грубый комментарий в адрес жены Уильяма.

Между принцем Уильямом и братом короля Чарльза давно существует вражда, поэтому наследник престола не мог дождаться, когда отец выгонит принца Эндрю из родового поместья.

Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на источники. По словам биографа Эндрю Ловни, неприязнь Уильяма к дяде возникла еще после неуважительных высказываний Эндрю о тогдашней герцогине Кембриджской. Характер обиды неизвестен, однако с того времени отношения между ними резко охладели.

Уильям, по свидетельствам близких, также не скрывает неприязни к Саре Фергюсон, бывшей жене Эндрю, и неоднократно подчеркивал, что оба должны покинуть Виндзор.

В новой книге Ловни "Entitled: The Rise and Fall of the Yorks" описано, что Уильям разозлился, когда Эндрю и Сара неожиданно появились на похоронах герцогини Кентской. Принц воспринял это как "подставу" и пытался избежать совместных фото. Уильям считает, что мягкость отца лишь углубила кризис, а поведение герцога Йоркского и его бывшей жены разрушило хорошую репутацию семьи.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе 65-летнего Эндрю Маунтбеттена-Виндзора лишили титула принца и выселили из его Royal Lodge в Виндзоре. Он должен переехать в поместье Сандрингем в Норфолке, а его бывшая жена Сара - искать жилье самостоятельно. Их дочери, принцессы Беатрис и Евгения, сохраняют свои титулы.

