Звезда также показала новое фото с малышом

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассказала о своих родах, высказалась о маленьком сыне.

Не секрет, что звезда стала мамой в июне этого года. Кстати, она до сих пор не спешит рассекречивать имя малыша и не показывает его лицо в сети, однако иногда делится с подписчиками мамским контентом.

На днях в своем Instagram Леся опубликовала фото, на котором ее избранник-военный Дмитрий Бабчук крепко держит 4-месячного сына на руках. Телеведущая отметила, что ребенок заметно подрос.

"Ох и бусан растет", - лаконично написала Никитюк и добавила смайлик.

К слову, Леся долгое время скрывала свою беременность и не отвечала на слухи о пополнении. А 15 июня родила первенца от военнослужащего Дмитрия Бабчука, который уже сделал предложение звезде.

Напомним, ранее Леся Никитюк проговорилась, как познакомилась со своим женихом-военным. Также она намекнула, когда же состоится празднование их свадьбы.

