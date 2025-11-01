Кабинет Министров Украины должен до 15 ноября представить все программы в рамках поддержки украинцев в этом зимнем сезоне.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать пакет "зимней поддержки" для украинцев. Планируется оказание помощи гражданам по различным программам.

Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам по итогам совещания с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, министром социальной политики Денисом Улютиным и председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким.

"Готовим программы поддержки наших людей. Всех украинцев этой зимой. Прошлой зимой почти 14 миллионов украинцев воспользовались "тысячей гривен" поддержки, другими направлениями государственных программ. И этой зимой мы тоже будем помогать нашим людям", - отметил Зеленский.

В связи с этим, президент поручил правительству сформировать достаточно весомый пакет программ, которые заработают уже в декабре, а именно - "зимнюю поддержку".

"Мы сейчас определяем, какие конкретно элементы будут учтены", - подчеркнул президент.

Как отметил глава государства, в первую очередь, речь идет о прямой поддержке, как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные потребности.

"Также мы запускаем еще отдельную программу для тех, кому наиболее сложно. Это одинокие пожилые люди, многодетные семьи, люди, которые живут в зонах боевых действий, некоторым другим группам в обществе", - добавил Зеленский.

Все детали должна представить премьер Свириденко.

"Обязательно сохраним на зиму фиксированную цену на газ - никаких повышений, - также на электричество для бытовых потребителей", - сообщил Зеленский.

Кроме того, ведется работа над расширением медицинских программ.

"Проект чекапов, который готовит Министерство здравоохранения Украины, то есть возможность каждого взрослого человека уделить больше внимания своему здоровью, должен заработать уже в январе", - отметил Зеленский.

Как сообщил президент, он поручил правительству в ближайшие недели завершить подготовку этой зимней поддержки и представить детали пакета до 15 ноября, чтобы люди могли начинать пользоваться.

Финансовая поддержка для украинцев - что известно

Как писал УНИАН, в прошлом году украинцам было выплачено по тысяче гривен в рамках программы поддержки на зиму. Украинцы имели возможность потратить эти средства на оплату украинских товаров, коммунальных услуг, билетов "Укрзализныци", украинских лекарственных средств, книг и культурных услуг.

Также Зеленский сообщил, что в этом году для украинцев внедрят бесплатные путешествия по железной дороге на 3 тысячи километров. По его словам, соответствующая программа сейчас прорабатывается.

"Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов - Киев, Киев - Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно", - добавил глава государства.

