Футбол связывает ее с семьей и обществом, развивая ее умственные способности.

Каждое воскресенье 93-летняя Беверли просыпается рано, устраивается в своем кресле-реклайнере и включает предматчевые шоу. Она живет одна в Лас-Вегасе и считает, что именно этот ритуал помогает ей сохранять молодость души: ее любовь к американскому футболу.

Футбол она называет своим любимым занятием и лучшим анти-эйдж секретом, пишет Business Insider. "Он держит меня в тонусе и заставляет чувствовать себя живой", — сказала она.

Беверли смотрит футбол больше 70 лет

Она влюбилась в игру подростком в Бруклине — более 70 лет назад. "Вот сколько времени я люблю футбол", — с гордостью сказала она.

После свадьбы со своим любимым человеком ее увлечение только усилилось. Когда ее сын Питер переехал в Калифорнию, она быстро стала болельщицей San Francisco "Форти Найнерс" (49ers). Сейчас она по-прежнему называет Steelers и 49ers "моими командами".

Матчи в воскресенье и понедельник — лучшие моменты недели

Беверли смотрит пять матчей в неделю, а затем обязательно просматривает обзоры остальных. В дни игр телефон она держит под рукой — звонит сыну или внуку, если ей непонятен какой-то момент. Это помогает ей оставаться в контакте с семьей и быть частью сообщества. Игра делает ее живой и эмоциональной. "Конечно, я кричу" — засмеялась она в трубку.

Футбол держит ее ум в форме: она знает игроков, следит за статистикой, любит разбирать стратегии. В разговоре она вспоминает десятилетия матчей, команд и моментов так свежо, будто это было вчера. Между матчами она переключается на телевизионные викторины — чтобы проверить, на какое количество вопросов она может ответить.

"Люблю предматчевые шоу — выбираю, кто, как мне кажется, победит. Пока у меня неплохо получается. Никогда бы не стала делать ставки на очки "больше/меньше". Все дело в команде и ребятах, которые выходят играть. Я не играю на деньги, но если бы играла — знала бы, на кого ставить", - говорит она.

Ее любовь к футболу напоминает: страсть — лучший рецепт молодости

Во время разговора кого-то угодно может поразить, насколько женщина оживляется, когда говорит о футболе. Ее буквально переполняет энергия — одна только тема ее окрыляет. В 93 года она остается активной и умственно острой благодаря увлечению спортом. Хотя живет одна в Лас-Вегасе, она не чувствует себя одинокой — у нее есть сформированное сообщество и связь с людьми через игру.

