Судя по словам Филиппа, это произошло после концерта.

Украинскому музыканту, участнику инди-поп группы KADNAY Филиппу Коляденко разбили автомобиль. Он не сообщил, удалось ли поймать виновников.

Сын хореографа Елены Коляденко и шоумена Дмитрия Коляденко опубликовал в своем личном Telegram-канале снимок машины с разбитым лобовым стеклом. Судя по фотографии, авто было припарковано во дворе. 30 ноября группа дала большой сольный концерт в Октябрьском дворце, поэтому музыкант в шутку назвал этот поступок "приветом" от зрителей:

"Кому-то настолько не понравился концерт? Или это наоборот - экстаз?".

Напомним, осенью прошлого года Филипп Коляденко удивил заявлением, что уже три года женат. Он не назвал имени своей избранницы, поскольку девушка избегает публичности.

Музыкант лишь признался, что его жена работает парикмахером и сотрудничает с другими звездами украинского шоу-бизнеса. Кроме того, она помогает ему в творчестве.

