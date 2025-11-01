Непредсказуемый президент США показал себя способным на достижения во внешней политике.

Год назад Дональд Трамп, который тогда еще не стал президентом США во второй раз, пообещал восторженной толпе, что его убедительная победа на выборах ознаменует начало новой "золотой эпохи" для Америки. Но пока он наслаждался своей яркой победой, "хор мрачных голосов" предвещал, что остальной мир вступает в кошмарную эпоху тьмы, особенно опасную для союзников Америки в Европе, пишет The Telegraph.

На протяжении многих месяцев предвыборная риторика Трампа рисовала ледяную картину того, что именно он собирается делать со странами, которые были друзьями США на протяжении поколений. Если остальные союзники по НАТО не начнут тратить больше на собственные вооруженные силы, то Трамп не только откажется выполнять договорные обязательства США по их защите, но и "поощрит" россиян "делать все, что им вздумается", пишет СМИ.

Он обещал закончить войну в Украине в течение 24 часов, что породило предположения, что Америка может объединиться с кремлевским диктатором Путиным, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на условия России и выбрать капитуляцию как самый быстрый способ установить мир, а также предоставит Израилю полную свободу действий для ведения войны в Газе.

А, введя карательные тарифы, Трамп разжег бы соперничество Америки с Китаем, рискуя неконтролируемой эскалацией между двумя державами Тихоокеанского региона. Однако после года шума и ярости правда состоит в том, что ни один из этих трампистских кошмарных сценариев не воплотился, говорится в материале. Трамп продемонстрировал способность добиваться реальных успехов во внешней политике.

Стратегия неопределенности в отношении Украины и России

Неопределенность может работать в обе стороны. Держa всех постоянно в состоянии дисбаланса, Трамп может также убедить агрессора в том, что последствия проверки Америки слишком непредсказуемы, чтобы рисковать.

И если существует руководящий метод внешней политики Трампа, то это метод радикальной неопределенности. Заставляя и друзей, и противников играть в вечную игру угадывания — обычная риторика это или реальность — Трамп стремится подчинить их своей воле.

Никто не ощутил это сильнее, чем президент Украины Владимир Зеленский, который столкнулся с яростью Трампа в Овальном кабинете в феврале. Америка на время прекратила делиться разведданными и поставлять оружие, с очевидной целью сломить Зеленского и заставить его капитулировать перед Путиным.

Однако к сентябрю Трамп совершил полный разворот и заявил, что Украина не только может победить российское вторжение, но и вернуть каждый сантиметр оккупированных территорий и "отвоевать всю Украину в ее первоначальном виде".

Если Путин считал, что он каким-то образом не подчиняется правилу радикальной неопределенности или наделен привилегированным пониманием принятия решений Трампом, то последние события стали для него грубым потрясением, пишет СМИ. 22 октября Трамп внезапно отменил саммит с Путиным и предпринял шаги, чтобы задушить нефтяные доходы России, введя санкции, парализующие "Роснефть" и "Лукойл".

На фоне всех зигзагов, политика Трампа по Украине, похоже, приобрела несколько последовательных нитей: Америка не позволит России просто выиграть, но Конгресс также не будет просить одобрить новые многомиллиардные пакеты помощи. Трамп будет ожидать, что Европа возьмет на себя львиную долю расходов на поддержку Украины; любое американское оружие не будет подарено, а будет продано Киеву на коммерческих условиях.

В то же время последние санкции показывают, что Трамп готов оказывать на Россию больше экономического давления, чем Байден когда-либо оказывал.

"Трамп понял, что не может позволить Украине проиграть, особенно если ответственность возложат на него. Он делает все, чтобы возложить максимум давления на европейцев, чтобы они закрывали финансовые дыры", — отметил бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который имел дело с Трампом в его первый срок.

Учитывая, что Украина — крупнейшая страна Европы после России, нет ничего необоснованного в ожидании, что европейские правительства оплатят большую часть счетов за поддержку Зеленского. И поэтому пока Трамп вряд ли уйдет от Украины или любого другого международного кризиса.

Что же касается самой Европы?

Сообщается, что за последние 12 месяцев Трамп, вероятно, даже укрепил НАТО, запугав европейских союзников и заставив их тратить больше на собственную оборону. И он ударил по "сонной артерии" доходов Путина так, как президент Байден никогда не делал, введя американские санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла".

Чтобы осознать масштаб трансформации НАТО, журналисты предлагают вспомнить, что когда Путин впервые вторгся в Украину в 2014 году, лишь два европейских союзника — Великобритания и Греция — тратили на оборону более 2% ВВП. Даже когда Путин начал полномасштабное наступление восемь лет спустя, в 2022 году, лишь шесть европейских государств выполняли целевой показатель в 2%.

В этом году, напротив, все 32 члена НАТО достигнут этого уровня, а пять европейских стран — Польша, Эстония, Латвия, Литва и Норвегия — пойдут дальше и потратят на оборону (в доле от ВВП) больше, чем США.

"Отрезвляющая правда заключается в том, что даже одной лишь агрессии Путина было бы недостаточно, чтобы развернуть "супертанкер" европейских оборонных расходов — для этого также потребовались угрозы Трампа покинуть альянс", - говорится в материале.

На саммите НАТО в Гааге в июне Трампу удалось убедить союзников поднять их оборонные расходы далеко выше 2% — до 3,5% ВВП, плюс ещё 1,5% сверх этого на инфраструктуру национальной безопасности. В обмен на это обязательство Трамп согласился подтвердить "нерушимую приверженность коллективной обороне, закрепленную в статье 5 договора — что нападение на одного является нападением на всех".

Именно поэтому сегодня Путин сталкивается с Европой, которая перевооружается быстрее, чем кто-либо мог представить всего три года назад, тогда как Трамп публично подтвердил готовность Америки защищать своих союзников. По крайней мере на бумаге, такое достижение должно сделать Европу безопаснее.

