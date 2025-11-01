По мнению Тима Кейна, издатели просто оставили себе сэкономленные деньги.

Один из создателей Fallout и ветеран студий Interplay, Troika и Obsidian Тим Кейн в новом видео на YouTube порассуждал о цифровой дистрибуции игр, и какие плоды принёс этот способ распространения проектов.

По его словам, переход в цифру дал индустрии массу преимуществ, например, разработчики получили больше времени на доработку проектов, выпускать патчи стало проще, а старые игры теперь не теряются, как это бывало с дисками.

Однако, добавляет Кейн, вместе с этим произошёл и другой сдвиг - цены на игры не снизились, хотя должны были:

Видео дня

"Цифровая дистрибуция дешевле для всех. Но эти сэкономленные деньги до игроков не дошли".

По его мнению, издатели просто забрали сэкономленные деньги себе, хотя себестоимость выпуска цифровых копий резко упала, ведь не нужно печатать диски, коробки и оплачивать логистику. Разработчики часто слышали от издателей про высокую себестоимость, но в цифровую эпоху этот аргумент просто нерелевантен.

При этом Кейн признаёт, что цифровая модель помогла удержать цены от скачка вслед за инфляцией. Игры стоили 60 долларов ещё в 90-х, и до наших дней цена почти не изменилась.

И хотя сейчас всё чаще просят 70-80 долларов за релиз, а в случае с GTA 6 поговаривают даже о 100 долларов, сам Кейн считает, что шанс "справедливого перераспределения" уже давно упущен, и цифровая революция помогла не игрокам, а корпорациям.

Ранее Тим Кейн поделился мыслями, что огромные RPG на 100+ часов - это финансовая яма. Многих игроков отпугивает такая продолжительность и большинство не проходит игру до конца, говорит Кейн.

Вас также могут заинтересовать новости: