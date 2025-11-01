Также американский лидер назвал венгерского премьера своим другом.

Президент США Дональд Трамп отказался сделать для Венгрии исключение из американских санкций против российской нефти. Об этом он заявил в комментарии журналистам на борту президентского самолета.

Трамп подтвердил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обращался к нему с соответствующей просьбой, но получил отказ.

"Он попросил об исключении (из санкций против "Лукойла" и "Роснефти" - УНИАН). Мы его не предоставили, но он просил", - отметил Трамп на просьбу журналистов прокомментировать этот вопрос.

Видео дня

При этом он назвал Виктора Орбана своим другом.

Страны, которые продолжают покупать товары или сотрудничать с компаниями, которые попали под американские санкции, рискуют попасть под вторичные ограничения за их нарушение.

Санкции США против российских нефтяных гигантов

Как сообщал УНИАН, 22 октября США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против Российской Федерации. Новые американские ограничения ударили по двум крупнейшим российским нефтяным компаниям - "Роснефть" и "Лукойл".

После чего президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, новые американские санкции обвалят экспорт нефти из РФ, что приведет к потере доходов в размере до 5 миллиардов долларов в месяц.

Со своей стороны премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошел против санкций США и заявил, что его страна ищет, как обойти новые ограничения против российских нефтяных гигантов.

Вместе с тем некоторые специалисты считают, что ограничения не станут для Москвы фатальными, ведь за три года РФ научилась обходить простые нефтяные санкции.

Вас также могут заинтересовать новости: