Главным "козырем" этих противокорабельных ракет является их скорость.

На фоне возможного вторжения США, в Венесуэле публикуют видео с полетами их Су-30МК2, вооруженными сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-31А, пытаясь напугать американцев. Однако на самом деле эти ракеты не настолько опасны для кораблей США, как можно подумать, пишут аналитики Defense Express.

Так, они отмечают, что главным "козырем" этих противокорабельных ракет является их скорость - от 2,4 Маха (2939 км/ч) на уровне моря до 3,3 Маха (4042 км/ч) на высоте нескольких километров. То есть они значительно быстрее чем другие дозвуковые ПКР типа AGM-84 Harpoon (0,85 Маха или 990 км/ч). То есть времени на их перехват мало.

Для самого поражения цели ракета имеет проникающую осколочно-фугасную БЧ массой от 94 до 110 кг в зависимости от модификации.

Однако недостатков у этой ракеты тоже много

Дальность поражения у Х-31А всего 70 км, а у модернизированной Х-31АД до 160 км. Для наведения на цель ракета имеет только радиолокационную головку самонаведения. К тому же, американские эсминцы класса Arleigh Burke имеют разнообразные средства вооружения, чтобы обезвредить эти ракеты.

Как отмечают аналитики, в случае сценария, когда венесуэльские Су-30МК2 взлетят с авиабазы для пуска Х-31А, Arleigh Burke с помощью ракет SM-6 теоретически мог бы поразить эти самолеты, но только при условии, если они не будут идти на сверхмалых высотах, а корабль будет расположен на расстоянии в несколько сотен км.

Если Венесуэла имеет именно ракеты Х-31АД с максимальной дальностью пуска до 160 км, то на подходе к пусковой зоне самолет входит в зону поражения ракет SM-2, и тоже теоретически может быть сбит.

Даже если им удастся осуществить пуск, то Arleigh Burke может просто сбить эту ракету с помощью своих SM-2 и SM-6, несмотря даже на высокую скорость этой ПКР.

При этом и в случае, когда ракеты прошли сквозь предыдущие средства защиты и подлетают к кораблю, подключатся средства РЭБ, которые будут активно глушить, отклонять и мешать им работать. Также корабль может применить и меньшие и более слабые зенитные ракеты типа ESSM или RIM-7 Sea Sparrow.

"То есть, учитывая все вышесказанное, у ракеты просто почти нет шансов поразить американские эсминцы или крейсеры, или те корабли, которые идут в их сопровождении. Но несмотря на это, Х-31А остается опасной ракетой, особенно для меньших кораблей, не имеющих такого мощного вооружения. Поэтому катерам и патрульным кораблям стоит быть особенно осмотрительным вблизи Венесуэлы", - отмечают эксперты.

Как писал УНИАН, в начале августа этого года США объявили 50 млн долларов денежного вознаграждения за информацию, которая поможет арестовать Николаса Мадуро.

Кроме того, Трамп приказал отправить к берегам Венесуэлы военную эскадру - якобы для борьбы с морским наркотрафиком, который генерирует Венесуэла.

На этом фоне венесуэльский диктатор Николас Мадуро обратился к РФ, Китаю и Ирану с просьбой срочно отремонтировать некоторую военную технику Венесуэлы и предоставить дополнительные военные радары и ракеты.

