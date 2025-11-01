Оружие предоставляет Германия в сотрудничестве с другими партнерами.

В ближайшие дни Украина получит две пусковые установки к зенитно-ракетным комплексам Patriot, их предоставят европейские партнеры. Об этом сообщает канал German Aid to Ukraine в соцсети Х.

"Объявленная в начале августа 2025 года поставка двух пусковых установок MIM-104 Patriot со складов Бундесвера в Украину, которая в значительной степени была профинансирована Данией, Литвой и Норвегией, должна быть завершена в ближайшие дни!" - говорится в сообщении.

Потребность Украины в системах Patriot

Как писал УНИАН, в октябре президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит контракт на приобретение 25 систем Patriot. По его словам, это не будет одномоментная поставка, комплексы будут поступать в течение нескольких лет по мере того, как их будет производить компания-производитель.

Видео дня

Проблема заключается в том, что очередь на покупку этих систем уже и так является достаточно длинной. По словам Зеленского, Украина просит европейских партнеров уступить место в очереди, чтобы поставки в первую очередь шли нам, а уже потом тем странам, которые сейчас ни с кем не воюют.

Параллельно ведется работа над тем, чтобы Украина продолжала получать системы ПВО непосредственно с армейских складов европейских стран. Именно в рамках этой программы Германия и передает две свои установки Patriot.

Вас также могут заинтересовать новости: