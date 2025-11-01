Одна из машин была замечена на видео 78-го отдельного десантно-штурмового полка.

Силы обороны Украины получили на вооружение итальянские колесные танки B1 Centauro. Слухи о передаче Украине этой техники появились еще несколько лет назад, но только сейчас появилось реальное подтверждение этого факта.

Как сообщает Telegram-канал Military Journal, одна из машин была замечена на видео 78-го отдельного десантно-штурмового полка. Это впервые, когда B1 Centauro засветились на вооружении ВСУ.

На опубликованных кадрах видно, что танк уже используется нашими военными на поле боя и получил дополнительную типовую защиту в виде кумулятивных решеток, а также мангала.

Видео дня

В то же время пока неизвестно, были ли переданы все запланированные машины, или поставка еще продолжается, и сколько именно колесных танков B1 Centauro получила Украина.

Как отмечают в Defense Express, впервые слухи о том, что Украина может получить колесные танки B1 Centauro, появились еще в 2023 году. Слухи возобновились в начале этого года, когда эти машины засветились во время перевозок в Европе. Согласно информации из открытых источников, сегодня на вооружении итальянского войска находится более 250 колесных танков B1 Centauro.

Что такое Centauro B1

Centauro B1 - "истребитель танков", разработанный компаниями Fiat и OTO Melara по запросу Итальянской армии. Эта машина, в своей огневой мощи, эквивалентна основному боевому танку Leopard 1, который тогда состоял на службе в Италии. Истребители танков Centauro поставлялись на экспорт в Бразилию, Испанию, Иорданию и Оман. С 2000 по 2002 Армия США арендовала 16 Centauro. Их использовали для обучения первых экипажей для Stryker MGS, чтобы получить опыт управления колесной боевой машиной.

Машина была разработана для разведки, огневой поддержки и защиты территорий. Во многих миротворческих миссиях истребители Centauro использовались для сопровождения конвоев и патрулирования дорог.

