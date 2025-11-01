Российская пропаганда и польские правые популисты подогревают в Польше антиукраинскую истерию.

В Польше растет количество преступлений, совершенных поляками по отношению к украинцам. Причем в большинстве случаев речь идет о преступлениях именно на почве ксенофобии и этнической ненависти, пишет польский портал Onet.

Издание приводит несколько примеров таких нападений на улице, когда поляки атаковали украинцев под крики "возвращайтесь домой" и "езжайте на фронт, бандеровцы".

"Не раз случалось, что когда кто-то слышал, как мы разговариваем на нашем языке, сразу реагировал агрессивно. И такое случается в трамвае, в магазине и в других общественных местах. Однажды мужчина просто оскорбил меня на остановке. Без всякой причины. Мне сказали, что я тунеядец и должен ехать домой", - рассказал изданию украинец, который живет в Польше уже 10 лет.

По словам собеседников издания, в 2022 году отношение поляков к украинцам было очень теплым и дружественным, многие помогали украинцам, чем могли. И нынешняя агрессия очень контрастирует с тем, что было еще три года назад.

По данным польской полиции, самыми распространенными преступлениями против украинцев являются "угрозы преступлением". Если в 2022 году таких зафиксировали 317, то в прошлом году их было уже 479. В 2025 году их будет еще больше, если тенденция сохранится.

На втором месте по количеству преступлений против украинцев - уничтожение имущества. На третьем - физическое насилие. В 2022 году нападений на украинцев зарегистрировали 160, в текущем году, только в январе-июле, их было уже 196. Кроме того, наблюдается резкий рост количества ограблений украинцев.

Профессор Пшемыслав Садура, социолог из Варшавского университета, говорит, что агрессию в отношении украинцев провоцирует как целенаправленная антиукраинская пропаганда, так и обычные сплетни. Причем антиукраинские нарративы умудряются сочетать взаимоисключающие тезисы: украинцы якобы все как один сидят на шее польского государства, получая денежную помощь, и одновременно те же украинцы якобы отбирают работу у поляков.

"С одной стороны, мы прекрасно знаем, что Россия причастна к этой дезинформации, желая усилить враждебность поляков к украинцам. С другой стороны, у нас есть внутренние популисты, которые также присоединились", - говорит социолог.

По словам профессора, в сознании поляков прослеживается парадоксальный дуализм: с одной стороны, они симпатизируют государству Украина, которое сдерживает российскую орду, а с другой стороны они ненавидят украинцев, которые якобы отбирают работу и деньги у поляков.

"По моему мнению, то, что делают Браун, Бенкевич (польские правые популисты, эксплуатирующие антиукраинскую риторику - УНИАН) и другие подобные им, уже готовит настроение для погрома. У нас такого давно не было, но эта антипатия к украинцам может принять такую форму, что мы скоро увидим первые организованные линчевания, а не просто единичные случаи агрессии", - считает эксперт.

Как писал УНИАН, в сентябре премьер-министр Польши Дональд Туск пожаловался на то, что страну накрыла волна антиукраинских настроений. При этом его особенно беспокоит то, что польские политики пытаются оседлать эту волну вместо того, чтобы ей противостоять.

Антиукраинскую политику продвигает даже избранный летом новый президент Польши. Еще во время предвыборной кампании он обещал выполнить одно из ключевых требований Путина и закрыть Украине путь в НАТО. А уже став президентом, он подал законопроект о запрете "бандеровского символа".

