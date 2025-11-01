Компания впервые может полностью отказаться от темных вариантов корпуса, сделав ставку на яркие и теплые тона.

Известный инсайдер Instant Digital поделился рендерами iPhone 18 Pro в трех новых цветах. По словам информатора, в следующем году Apple может впервые полностью отказаться от темных вариантов корпуса.

По данным утечки, iPhone 18 Pro может выйти в кофейном (Coffee), бордовом (Burgundy) и фиолетовом (Purple). В первых двух цветах компания смартфоны никогда не производила.

Инсайдер добавил, что черного iPhone 18 Pro в следующем году точно не будет. Такого цвета нет и 17 Pro, который продается в серебристой, темно-синей и оранжевой версиях.

Ранее также появились инсайды о дизайне iPhone 18 Pro. Флагманская модель сохранит узнаваемый внешний вид с крупным блоком камер – как в iPhone 17 Pro. А вот нижняя стеклянная панель станет "прозрачнее".

Ожидается, что модели iPhone 18 Pro будут выпущены осенью 2026 года и получать свежий флагманский чипсет A20, изготовленным по 2-нм техпроцессу TSMC. Также новинкам приписывают уменьшенный Dynamic Island и основную камеру с переменной диафрагмой.

По слухам, Apple планирует разделить релиз iPhone 18. Pro-модели и Айфон-раскладушка выйдут по стандартному расписанию осенью 2026 года, а более дешевые iPhone появятся уже весной 2027-го.

