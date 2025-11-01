Пользователь Reddit своими руками собрал iPhone 13 / Фото - Apple

На Reddit появился пост от пользователя Legal_Newspaper, который сумел собрать полностью рабочий iPhone 13 из деталей, купленных на AliExpress. Весь проект обошёлся ему примерно в 460 новозеландских долларов (около 11 тысяч гривень).

На фото можно увидеть корпус, чип A15 Bionic, Face ID, аккумулятор и другие детали, собранные в полноценный смартфон. Помогли туториалы с YouTube-канала Phone Repair Guru, а весь процесс сборки занял около 4 часов.

Из-за использования неоригинальных компонентов телефон лишился функции дисплея True Tone и мониторинга состояния батареи, но в остальном устройство работает как положено.

Самой сложной частью оказался поиск платы без блокировки iCloud, на AliExpress это настоящая лотерея. Legal_Newspaper говорит, что ему просто повезло, что плата оказалась чистой, и телефон запустился без проблем.

Все комплектующие, скорее всего, были украдены, но оригинальный владелец успел удалённо стереть данные и отвязать устройство от аккаунта, после чего части попали к китайским перекупам.

Ранее мы рассказывали, что к блогеру попал прототип уникального модульного смартфона Google, который отменили 10 лет назад. На фото видно, что смартфон можно буквально разобрать на запчасти.

