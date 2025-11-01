Программа Self Service Repair уже охватывает большинство актуальных моделей, включая iPhone 17 Pro и iPhone Air.

В последние годы Apple сделала большой шаг вперед в ремонтопригодности своих гаджетов. Ранее на этой неделе компания открыла доступ к оригинальным запчастям для iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max через свою программу самостоятельного ремонта.

Программа Self Service Repair, запущенная Apple еще в 2022 году, позволяет пользователям своими руками заменить экран, батарею, камеры, динамик, заднее стекло и другие детали. Компания даже предлагает взять фирменный набор инструментов в аренду на неделю за 49,99 доллара.

Но сколько стоит самостоятельный ремонт iPhone 17 на практике? Все зависит от поломки, говорится в материале BGR.

Видео дня

Заднее стекло – около 159 долларов, но при возврате старой детали Apple возвращает 38 доллара, снижая итоговую стоимость до 120 доллара.

– около 159 долларов, но при возврате старой детали Apple возвращает 38 доллара, снижая итоговую стоимость до 120 доллара. Аккумулятор – 99 долларов, с возвратом старого можно получить кредит в размере 47 доллара.

– 99 долларов, с возвратом старого можно получить кредит в размере 47 доллара. Другие компоненты, такие как нижний динамик, обойдутся вам примерно в 67 долларов, и он не поставляется с каким-либо возвратным кредитом

Кроме того, можно заказать винты, клей для задней панели и защитное покрытие – если понадобится полный набор для ремонта.

Специалисты по ремонту говорят, что самостоятельная починка сегодня может быть выгоднее визита в сервисный центр – при условии, что вы уверены в своих силах. При этом все запчасти официальные и поставляются напрямую от Apple, что исключает риск подделок.

Меж тем в сети уже появились возможные цвета iPhone 18 Pro. По слухам, Apple впервые может полностью отказаться от темных вариантов корпуса, сделав ставку на яркие и теплые тона.

УНИАН рассказывал о пользователе, который своими руками собрал iPhone 13 из запчастей, заказанных в Китае. Весь проект обошелся ему примерно в 260 долларов, но смартфон остался без нескольких важных фич.

Вас также могут заинтересовать новости: