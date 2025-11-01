Россиянам начали блокировать счета в литовском банке, - СМИ

Под санкции Евросоюза начали попадать россияне и белорусы, у которых нет гражданства стран ЕС.

Зарегистрированный в Литве онлайн-банк Revolut начал уведомлять клиентов-россиян, не имеющих временного вида на жительство или гражданства страны ЕС, о закрытии счетов. В банке ссылаются на 19-й пакет санкций ЕС против России, которые были введены из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, пишет Радио Свобода.

С субботы пользователи, которые открывали счета по визе категории D, получили два письма. В первом их просили загрузить в систему "копию действующего временного или постоянного вида на жительство в государстве-члене ЕС, стране, входящей в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), или Швейцарии, либо подтверждение наличия европейского паспорта". Во втором письме говорилось, что договор с клиентом будет расторгнут в конце года.

"До 31 декабря 2025 года пользователю запрещено вносить деньги, расплачиваться картой, снимать наличные в банкомате и отправлять деньги на другие счета Revolut", - говорится в материале.

Ранее в Revolut можно было открыть счета гражданам России, имевшим европейский вид на жительство, либо долгосрочную национальную визу категории D.

В ответ на обращение Би-би-си пресс-служба Revolut заявила:

"Как глобально регулируемое финансовое учреждение, Revolut должен соблюдать санкционные законы и регламенты ООН, Европейского Союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и все прочие применимые законы и регламенты во всех юрисдикциях, в которых работает Revolut".

Таким образом, в Revolut придерживаются санкций ЕС и не будут оказывать платежные услуги или услуги электронного банкинга российским и белорусским гражданам, не имеющим действующего постоянного или временного вида на жительства в странах ЕС, Исландии, Норвегии, Лихтенштейне или Швейцарии, либо гражданства этих стран.

Санкции против РФ со стороны Литвы

Напомним, что это не первое применение санкций Литвой в отношении россиян. Ранее литовские железные дороги (LTG) заявили о прекращении транспортировки нефтепродуктов российского энергетического гиганта "Лукойл" в Калининградскую область. Таким образом они привели ситуацию в соответствии с новыми санкциями США и Великобритании, направленными против крупнейших российских нефтяных компаний.

А энергетические компании Литвы и России ведут переговоры о продлении договора о транзите газа в Калининград, который истекает к концу года. По информации СМИ, он может быть согласован на короткий срок, а цена услуг может повысится, по сравнению с текущей версией.

