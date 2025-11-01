Лицо нового избранника девушка не показывала.

Бывшая жена победителя талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" Романа Сасанчина сообщила о новых отношениях.

Вчера подписчики Иванны Сасанчин в Instagram задавали ей вопросы относительно личной жизни. Один из них спросил, планируют ли они с новым избранником жить вместе, а также поинтересовался отношениями между мужчиной и ее дочерью Элизабет. Девушка ответила так:

"Со временем - да. Надеюсь, они подружатся".

На вопрос о том, как Роман относится к ее новому роману, и не ревнует ли, Иванна отрезала, что у каждого из них есть личная жизнь. "Никто никого не ревнует. Я рада за него, и, думаю, он за меня тоже", - добавила девушка.

Кроме того, кто-то поинтересовался, помогает ли бывший муж их ребенку финансово. Иванна предложила задавать такие вопросы ему.

Как сообщал УНИАН, о разрыве пары стало известно в начале сентября этого года. Роман и Иванна не называли причин развода, однако девушка впоследствии призналась, что довольно тяжело пережила этот период.

