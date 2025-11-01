Известно, что десятилетний договор с РФ о транзите газа заканчивается в декабре.

Энергетические компании Литвы и России ведут переговоры о продлении договора о транзите газа в Калининград. Об этом сообщает LRT.

По информации издания, может быть согласован более короткий срок договора и более высокая цена за услуги. Об этом процессе знает и Европейская комиссия.

Отмечается, что переговоры о продлении договора ведут оператор газотранспортной системы Литвы "Amber Grid" и российский энергетический гигант "Газпром".

Как отмечает LRT, десятилетний договор с РФ о транзите газа заканчивается в декабре.

В BNS сообщили, что это соглашение с "Газпромом" было подписано в конце декабря 2015 года. Предыдущий контракт подписали в конце 1999 года.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что не видит причин, почему не стоит продлевать это соглашение. По его словам, страна готова сотрудничать по вопросам транзита газа в российскую эксклаву и договариваться о выгодных условиях для Вильнюса.

Также он отметил, что вопрос транзита не является двусторонним, поэтому решение о продлении договора должно быть принято с участием ЕС.

В то же время министр энергетики страны Жигимант Вайчюн добавил, что Литва ежегодно получает до 20 млн евро дохода от транзита газа в Калининград. Как пишет LRT, средний доход за год составляет около 12 млн евро.

"Газ, проходящий транзитом через Литву из Беларуси, поставляется в Калининград, а за эти услуги наша страна ежегодно получает в среднем около 12 млн евро дохода. Импорт российского газа, за исключением транзита в Калининград, Литва полностью прекратила в апреле 2022 года", - подчеркнули в издании.

Литва и Украина - последние новости

Ранее Литва объявила о новых шагах поддержки Украины. Премьер-министр Литвы Инга Ругинена заявила, что официальный Вильнюс обязуется выделять не менее 0,25% ВВП на нужды обороны и безопасности Украины.

"Нам нужно как можно быстрее перенять ваш опыт и уроки войны, в частности в защите от российских беспилотников, дронов, которые все чаще нарушают воздушное пространство наших союзников по НАТО и угрожают насущной безопасности нашего региона, а также в защите критической инфраструктуры", - добавила она.

Также бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ответил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель на обвинения относительно войны в Украине. По его словам, внешняя политика Меркель создала условия для российской агрессии против соседних стран.

"Во время ее руководства Россия дважды нападала на своих соседей - в 2008 году на Грузию и в 2014-м на Украину. При этом, насколько известно, Москва готовилась к полномасштабному вторжению в Украину задолго до 2022 года", - отметил Ландсбергис.

