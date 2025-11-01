Исследователи считают, что нашли путь к перезаписи клеточной памяти.

Ученые обнаружили внутри человека новый язык, который не записан в ДНК, а высечен в ее форме. На протяжении десятилетий ученые считали, что сущность жизни записана исключительно в четырех буквах - A, C, T и G, которые составляют генетический код, но оказалось, что это не так.

Издание Interesting Engineering пишет, что новое исследование Северо-Западного университета США предполагает, что внутри человека существует "второй язык", построенный на геометрии, а не на химии.

Исследование, проведенное под руководством биомедицинского инженера, профессора Инженерной школы Маккормика Северо-Западного университета Вадима Бэкмана показывает, что трехмерная физическая структура ДНК содержит "геометрический код" - систему, которая позволяет клеткам вычислять, запоминать и адаптироваться.

"Вместо заранее определенного сценария, основанного на фиксированных наборах генетических инструкций, люди являются живыми, дышащими вычислительными системами, которые на протяжении миллионов лет развивались", - сказал Бэкман.

Он описывает это открытие как раскрытие "чертежа", который позволяет геномам вести себя как живым микропроцессорам. Его команда расшифровала, как форма ДНК, а не только ее последовательность, влияет на поведение генов.

Так, внутри каждой клетки ДНК складывается в наноразмерные "упаковочные домены", которые создают физические "узлы памяти" - единицы, способные хранить и стабилизировать генетическую активность.

Эти структуры не являются случайными. За миллионы лет природа, по-видимому, оптимизировала форму генома, чтобы сделать его более эффективным для хранения и доступа к информации. Эта геометрическая архитектура может даже объяснить, как сложные организмы эволюционировали так быстро - не путем изобретения новых генов, а путем перестройки существующих. Бэкман считает, что этот язык может стать мостом между биологией и математикой.

Это открытие меняет представления ученых об эволюции и болезнях. С возрастом клетки теряют точность своего геометрического "языка", что приводит к таким заболеваниям, как рак или нейродегенерация. Понимание этого кода может открыть новые способы восстановления или перезаписи клеточной памяти.

