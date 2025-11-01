Также чат-бот больше не анализирует медицинские снимки и фото тела.

OpenAI обновила условия использования ChatGPT, запретив консультировать пользователей по юридическим и медицинским вопросам.

Пользователи Reddit заметили, что теперь ChatGPT в ответ на такие запросы предоставляет только справочную информацию из интернета и рекомендует обращаться к врачу или юристу. Кроме того, чат-бот больше не анализирует медицинские снимки и фото тела.

Согласно обсуждениям, попытки обойти ограничения через "гипотетические" сценарии также не работают – алгоритм защиты дает общие консультации, а за деталями отправляет к специалисту с лицензией. Некоторые пользователи также заметили, что ChatGPT перестал продолжать ранее начатые диалоги с медицинской и юридической тематикой.

OpenAI официально не комментировала изменение политики, но с большой вероятностью оно сделано с целью избежать правовых рисков. Статистика показывает, что все большее людей используют ChatGPT для получения медицинской и правовой помощи, а временами – даже в судебных делах. Это может представлять угрозу для компании, поскольку подобные ответы не подпадают под законы о врачебной или адвокатской тайне.

Ранее Сэм Альтман предупреждал, что ваши переписки с ChatGPT могут быть использованы в суде. Действующее законодательство не предоставляет ИИ-чатботами особого статуса конфиденциальности, как беседы с настоящим специалистом.

Напомним, в прошлой месяце OpenAI подключила к ChatGPT популярные сервисы: теперь прямо из окна чата можно вызывать такси, бронировать отели, создавать индивидуальные плейлисты и многое другое

Как писал УНИАН, популярные нейросетевые боты, включая ChatGPT, в последнее время начали врать вдвое чаще, чем раньше. По мнению специалистов, проблема заключается в том, что боты пытаются придумывать ответ, если не имеют необходимой информации, хотя раньше охотно признавались в том, что чего-то не знают.

