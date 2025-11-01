Дизайнер рассказал, что носить, чтобы выглядеть стильно и современно.

Украинский дизайнер Андре Тан назвал самые модные головные уборы на конец 2025 года.

"Осень - это не только о теплых напитках и пальто, но и о деталях, делающих образ завершенным. Не бойся экспериментировать - головной убор может стать той же "вишенкой" в твоем образе", - отметил он в своем Instagram, поделившись подборкой.

Какие головные уборы будут в тренде в 2025 году осенью и зимой: ТОП-4

По словам стилиста, вот какие головные уборы стоит выбирать, чтобы выглядеть стильно и современно:

Береты. Снова в тренде. Мягкие, фетровые, шерстяные - выглядят очень нежно и женственно. Идеально подходят под пальто и под тренч.

"Если хочешь стиль, как у парижанки, выбирай темно-красный или бежевый берет с красной помадой. И все: ты - королева!" - отметил Андре Тан.

Объемные шапки. С большим подворотом или с ассиметричным кроем. Они добавляют уют к образу и прекрасно сочетаются с оверсайз пальто.

"Я советую выбирать минималистические цвета: серо-бежевый, молочный или даже хаки", - добавил стилист.

Фуражки. Также возвращаются в моду, особенно из кожи и твида. Добавляют образу немного игривого настроения, отметил дизайнер.

Шляпы. Фетровые с широкими полями - это просто сказка, заявил Андре Тан.

"С таким головным убором даже самое простое пальто выглядит как люкс", - констатировал он.

