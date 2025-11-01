Направление остается довольно активным, хотя количество штурмовых действий со стороны противника уменьшилось.

Украинские бойцы группировки "Курск" продолжают контролировать некоторые позиции на территории России. Об этом в эфире "Киев24" рассказал спикер группировки войск "Курск" Александр Невидомый.

Он отметил, что ситуация в зоне ответственности группировки войск Курск стабильная и контролируемая. В то же время направление остается довольно активным, хотя количество штурмовых действий со стороны противника уменьшилось. Однако враг не отказывается от заявленной цели по созданию буферной зоны.

"Но мы со своей стороны срываем все эти намерения. Некоторые наши подразделения продолжают удерживать позиции на территории Российской Федерации", - сказал спикер группировки.

В то же время он не уточнил, сколько именно территории врага мы сейчас контролируем.

"Не могу ни сказать, ни даже намекнуть. Контролируем. Некоторые позиции", - сказал он.

Курская операция - что известно

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал летом, что на Курщине украинские военные контролируют 90 квадратных км территории. По его словам, в свое время украинская Курская операция оттянула на себя почти 63 тысячи российских военных, а суммарно с северокорейцами - около 70 тысяч.

По информации генерала, во время боев в Курской области россияне потеряли убитыми и ранеными 80 000 человек.

