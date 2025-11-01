Из небольших кисло-сладких плодов разнообразного цвета часто делают варенье.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) наблюдаются странные явления - 1 ноября в заповеднике цветет алыча. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, который также обнародовал соответствующее видео.

"Странные фенологические явления (сезонные явления - УНИАН) мы наблюдаем в нацпарке "Тузловские лиманы". Сейчас, 1 ноября, а в нацпарке цветет алыча дикая", - отмечает ученый.

Он объясняет, что речь идет о дикой сливе (Prunus cerasifera) - плодовом дереве семейства розовых, которое также называют слива раскидистая.

Она имеет небольшие кисло-сладкие плоды разнообразного цвета (желтого, красного, фиолетового) и широко используется в сыром виде. Также ее применяют для приготовления варенья, повидла и других консервов.

По словам Русева, это неприхотливое растение, которое имеет много полезных свойств, например, мочегонное, кровоочистительное, слабительное и противовоспалительное действие.

"Цветение алычи в ноябре - признак теплой и влажной погоды после жаркого лета. Также это признак постепенного изменения климата", - констатирует ученый.

Напомним, в Одесской области из-за изменения климата, которое спровоцировало засуху, заповедная территория, известная своим биоразнообразием, прошла настоящее испытание на выживание. Ученые обнародовали фото, на которых можно увидеть, как ужасно летом выглядели заповедные земли - Днестровские плавни напоминали не зеленое море из камыша и воды, а истощенную землю, которая трескается под ногами.

Также летом на юге Одесской области из-за аномально высокой температуры воздуха второй раз за сезон зацвела белая акация. Явление было зафиксировано в городе Татарбунары Белгород-Днестровского района (южная Бессарабия).

