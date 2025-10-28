Противоречия внутри блока могут усилиться, а собственных средств Украине надолго не хватит.

Европа планирует продолжать поддержку Украины в будущем, но собственные средства для этого союзники найти вряд ли смогут. Поэтому с большой вероятностью они предоставят Украине "репарационный кредит" под замороженные активы России на встрече Евросовета 18 декабря, пишет Politico.

Европейская комиссия усиливает давление на правительства, которые не желают соглашаться на использование росактивов для помощи Украине, говоря им, что если они не заставят Россию оплатить счета, то им придется сделать это самостоятельно.

Однако совместные заимствования ЕС, известные как еврооблигации, - еще более неприемлемый большинством план для финансирования "репарационного кредита" для Киева в размере 140 миллиардов евро. Аналитики предполагают, что этот инструмент Европа не сможет использовать в ближайшие 10 лет.

Еще один вариант, наименее маловероятный - поиск и использование замороженных активов РФ за пределами бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear - в других странах Евросоюза в размере 25 миллиардов евро. Однако выполнение такого плана потребует много времени на реализацию.

Politico считает, что этого времени нет, поскольку своих денег у Украины хватает только до конца марта 2026 года. К тому же сейчас Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать скептически настроенный к Украине альянс внутри ЕС, что сильно усложнит принятие любых решений о помощи в войне с Россией.

Таким образом, единственный выход - усиление Еврокомиссией давления на Бельгию, которая на прошлой неделе помешала положительному решению вопроса "репарационного кредита". На саммите лидеров ЕС 23 октября бельгийский премьер-министр Барт де Вевер отказался поддержать план, который должен был быть согласован всеми 27 правительствами.

Что не так с Бельгией

Бельгийское финансовое учреждение Euroclear хранит львиную долю замороженных в Европе активов государства-агрессора. Их использование создает значительный финансовый и юридический риск для страны.

ЕС утверждает, что будущие риски будут коллективно нести все члены соглашения. Бельгия в это не верит. Брюссель опасается, что Москва может прислать целую армию юристов, чтобы вернуть свои деньги, особенно учитывая, что страна подписала двусторонний инвестиционный договор с Россией в 1989 году.

Еврокомиссия отмечает, что 140 миллиардов евро будут возвращены России в том случае, если Кремль прекратит войну и выплатит репарации Украине. Вероятность этого настолько мала, что деньги вряд ли когда-нибудь будут возвращены.

Так или иначе, опрошенные изданием чиновники и дипломаты остаются уверенными в соглашении. По их словам, сейчас не стоит вопрос, получит ли Украина деньги - стоит вопрос, когда именно она их получит. Следующая встреча Европейского Совета запланирована на 18 декабря.

Как добавляет издание The Guardian, скандинавские страны - Швеция, Дания и Финляндия - решительно поддержат использование замороженных российских активов для финансирования Украины.

"Мы готовы к долгой борьбе. Мы готовы покрыть финансовые потребности Украины, чтобы поддерживать ее столько, сколько потребуется", - в очередной раз подчеркнула председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Российские замороженные активы для Украины - главные новости

На саммите ЕС, который состоялся в Копенгагене 1 октября, лидеры стран-членов не смогли решить положительно вопрос предоставления Украине "репарационного кредита" под замороженные росактивы. Кроме Бельгии, решение ветировали также Франция и Люксембург. Эти страны и формируют тройку государств с наибольшими объемами арестованных активов РФ в Европе.

Следующий саммит в Брюсселе 23 октября также не принес ожидаемых результатов, хотя активно против выступила только страна-хозяйка встречи. Бельгия продолжает требовать гарантий от ЕС, что не она будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами.

