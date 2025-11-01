Издание отмечает, что ЕС придется увеличить поддержку Украины вдвое в течение следующих четырех лет.

Украина может остаться без денег уже в конце февраля 2026 года, если не получит от Европы дополнительной финансовой помощи. Страна сталкивается с жестоким денежным кризисом. ЕС придется вдвое увеличить финансовую помощь Украине в следующие четыре года, по сравнению с объемом поддержки с момента полномасштабного вторжения России, пишет The Economist.

Журналисты отмечают, что "общий чек составит 389 миллиардов долларов". Издание отмечает, что финансовая поддержка Украины со стороны ЕС является важной для продолжения борьбы с РФ, но и выгодна для блока, поскольку позволит уменьшить военную зависимость Евросоюза от США.

Европа должна набраться мужества и признать свою силу. Ее военный бюджет уже в четыре раза превышает российский, а экономика - в десять раз. Европа не должна избегать финансового соперничества с Кремлем, а наоборот - принять его и выиграть войну, пишет СМИ.

Видео дня

Поддержка Украины со стороны ЕС

Как сообщал УНИАН, ЕС отложил до декабря решение по использованию 140 млрд евро замороженных активов Центрального банка РФ для помощи нашей стране. Это произошло после того как Бельгия (львиная доля замороженных активов ЕС находится в Брюсселе) потребовала юридических гарантий на случай необходимости возврата средств РФ.

По словам министра обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкена, конфискация замороженных активов России может ударить по экономике страны, а РФ может воспринять такое решение как акт войны.

На фоне блокирования решения о выделении Украине репарационного займа, в Брюсселе начали обсуждать альтернативные механизмы финансовой поддержки Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: