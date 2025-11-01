Были случаи, когда они продвигались колоннами до 10 единиц техники.

Российские оккупанты на Покровском направлении стали чаще использовать бронированную технику для наступательных действий. Об этом в эфире Эспрессо рассказал штаб-сержант 3 категории отделения коммуникаций 117 ОВМБр Александр Вовк.

По его словам, за последний месяц враг активно использует колонны бронетехники, чтобы добиться хоть каких-то успехов перед ухудшением погодных условий.

"Были случаи, когда они продвигались колоннами до 10 единиц техники. В частности, танки, БМП и МТ-ЛБ. Таким образом, вероятно, они пытаются до какого-то периода продвигаться, ведь со временем пути будут затруднены из-за ухудшения погодных условий. То есть, сейчас их задача максимум - продвигаться любой ценой", - рассказал Вовк.

В то же время военный отметил, что оккупанты крайне осторожны, когда погода ясная, поскольку боятся украинских дронов.

"Стоит отметить, что технику они применяют даже, когда идет небольшой дождь. Впрочем, когда погода ясная, то уже меньше используют технику. Ведь при таких условиях наши дроны быстро их обнаруживают и уничтожают", - добавил он.

Что происходит в Покровске

В Покровске сейчас очень сложная ситуация. В частности высокопоставленный офицер ВСУ по этому направлению на условиях анонимности рассказал "Громадському", что россияне якобы контролируют уже около 60% города и активно проникают в соседние Родинское и Мирноград. По его словам, до 1500 украинских бойцов могут попасть в окружение, если срочно их не вывести. Неназванный оператор БПЛА, который вышел из города, утверждает, что защитники в Покровске де-факто уже окружены, потому что россияне распылились по всему городу.

В то же время 31 октября СМИ со ссылкой на источники в Силах обороны сообщали, что Главное управление разведки Министерства обороны начало "сложную десантную операцию" в Покровске. Утверждается, что в операции задействованы спецподразделения и авиация ГУР.

