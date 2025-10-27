Один из сценариев предусматривает выпуск странами ЕС общего долга на десятки миллиардов евро.

После неудачных переговоров на саммите в Брюсселе начали обсуждать альтернативные механизмы финансовой поддержки Киева. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на трех дипломатов Европейского Союза.

Сейчас Еврокомиссия готовит документ, который должен обеспечить стабильность украинской экономики. В проекте документа рассматривают три сценария:

выпуск общего долга с привлечением десятков миллиардов евро;

"репарационный заем" под залог российских активов;

прекращение дальнейшего финансирования Украины.

Последний вариант поддерживает только Венгрия.

Видео дня

Многие страны ЕС уже имеют большую задолженность, поэтому большинство из них рассматривают "репарационный кредит" с использованием замороженных активов России, как наиболее желательный вариант.

"Какой смысл обсуждать альтернативные решения? Это ("репарационный кредит", - УНИАН) - единственное, что у нас есть. И мы должны быть честными в этом отношении", - отметил собеседник Politico.

Механизм "репарационного займа" - новая практика для институтов ЕС, поэтому, по мнению экспертов, период турбулентности в отношениях между Украиной и Европой только начинается.

Специалисты предупреждают, что при отсутствии новых средств Киев может столкнуться с острой нехваткой финансов уже к концу первого квартала 2026 года. Поэтому решение о дальнейшем финансировании Украины хотят принять как можно скорее.

Замороженные активы России - последние новости

Ранее стало известно, что в Европейском Союзе отложили до декабря решение об использовании 140 млрд евро замороженных активов Центрального банка РФ для помощи нашей стране. Это произошло после того, как Брюссель (основная часть денег ЦБ, попавших под санкции, хранится в Бельгии) потребовал гарантий, что не он будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами.

По словам министра обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкена, конфискация замороженных активов России может нанести серьезный ущерб экономике Бельгии. Более того - Москва якобы может воспринять такой шаг как "акт войны".

Вас также могут заинтересовать новости: