Хайди не просто переодевается - она создает настоящий перформанс.

Известная супермодель и телеведущая Хайди Клум уже более двух десятилетий носит неофициальный титул "королевы Хэллоуина".

Ее костюмы, с каждым разом все сложнее, страннее и дороже, превратили ежегодное празднование в настоящее шоу, которого ждет весь Голливуд. Еще с 2000 года Клум устраивает собственную вечеринку в Нью-Йорке, попасть на которую могут только приглашенные гости.

Сама Хайди приезжает в образе, который держит в тайне до последнего момента. Ее подготовка к каждому костюму длится неделями, а иногда - и месяцами, с привлечением голливудских гримеров и студий спецэффектов.

В этом году модель и ее муж - участник группы "Tokio Hotel" Том Каулитц - появились в образах Медузы Горгоны и Персея, наиболее известного по мифу о победе над ней.

Другие самые известные образы Хайди Клум:

Человеческое тело без кожи. Модель приехала на вечеринку в костюме, который показывал мышцы и органы человека. Хайди призналась, что костюм создавали несколько недель, чтобы он выглядел максимально реалистично. Обезьяна. Вместе с тогдашним мужем Силом они появились в настоящих голливудских костюмах обезьян, с полным гримом и искусственным мехом. Бабочка. Гигантские крылья, массивные глаза и яркий окрас "превратили" Хайди в огромное насекомое. Женщина в старости. С помощью грима и силиконовых накладок Клум постарела на десятки лет, шокировав гостей. Шрек и Фиона. Вместе с Томом Каулицом они перевоплотились в известных мультипликационных персонажей. Хайди несколько часов сидела в гримерке, чтобы достичь идеально зеленой кожи. Гигантский червь. Этот образ разлетелся по всем соцсетям, поскольку модель "превратилась" в огромного дождевого червя.

