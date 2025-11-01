По словам Снегирева, такие операции планируют провести при возможном присутствии журналистов.

Армия РФ планирует провести в Покровске две операции "под чужим флагом", которые направлены на дискредитацию Сил обороны Украины и украинского разведывательного общества. Об этом рассказал военный эксперт, сопредседатель ГИ "Права Справа" Дмитрий Снегирев в эфире "Еспресо".

Он отметил, что первая провокация предусматривает расстрел местного гражданского населения, чтобы подать это как "последствия" контрдиверсионных мероприятий украинских спецподразделений, а именно Главного управления разведки и Сил специальных операций.

"Это планируется на момент возможного присутствия представителей СМИ", - сказал Снегирев.

По его словам, второй операцией является удар по местам постоянной и временной дислокации представителей СМИ.

"Это будет легендировано, как препятствование со стороны СОУ в освещении представителями СМИ ситуации на Покровском направлении", - объяснил эксперт.

Ситуация в Покровске - последние новости

Ранее штаб-сержант 3 категории отделения коммуникаций 117 ОВМБр Александр Вовк заявил, что россияне изменили тактику на Покровском направлении. По его словам, оккупанты начали чаще использовать бронированную технику для наступательных действий.

"Были случаи, когда они продвигались колоннами до 10 единиц техники. В частности, танки, БМП и МТ-ЛБ. Таким образом, вероятно, они пытаются до какого-то периода продвигаться, ведь со временем пути будут затруднены из-за ухудшения погодных условий. То есть, сейчас их задача максимум - продвигаться любой ценой", - отметил Вовк.

В то же время офицер ВСУ Сергей Цехоцкий сообщил, что российские оккупанты, которые зашли в Покровск, скрываются в городе. Он добавил, что эти солдаты сейчас ждут подкрепления и помощи.

"Они понимают, куда они попали. Это мы слышим из перехватов, из того, что они пытаются передать своим основным силам. Правду они также не говорят, потому что их задача - сохранить свои жизни", - подчеркнул Цехоцкий.

