В частности падение наблюдается в угольной отрасли, сфере услуг, металлургии и энергетике.

Российская экономика входит в фазу, когда даже официальная статистика не может скрыть масштабы проблем. Сальдированная прибыль предприятий в течение восьми месяцев 2025 года сократилась на 8,3%, что свидетельствует о системном росте бизнес-активности. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

"Кредитный рынок, который должен был бы быть индикатором доверия, демонстрирует обратное: доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23 %, а около 165 тысяч компаний уже не способны обслуживать свои долги. Это сигнал о том, что корпоративный сектор потерял финансовую устойчивость", - подчеркнули в сообщении.

Как пишет СВР, особенно показательна ситуация в угольной отрасли, которая еще недавно считалась одним из "столпов" российского экспорта. В частности доля убыточных предприятий в этой сфере выросла до 67%.

"Сальдированный убыток за январь - август достиг 263,2 млрд рублей, увеличившись только за один месяц на 38,2 млрд. Прибыль упала вдвое, тогда как убытки выросли в 2,6 раза. Отрасль, которая должна была бы приносить валюту, превращается в черную дыру для бюджета", - добавили в разведке.

Также не лучше ситуация и в сфере услуг. В частности "Почта России" заявила о падении доходов от ключевых услуг на 4,5%, а от финансового посредничества - на 9,3%.

"Валовая доходность сократилась в 2,5 раза, а убыток от продаж вырос в 5,7 раза - до 10,7 млрд рублей. Компания объяснила это "изменениями в операционной среде", но сухие цифры говорят сами за себя: краткосрочные обязательства превышают оборотные активы на 25,6 млрд рублей, что в пять раз больше, чем год назад. Это классический симптом ликвидного кризиса, который уже невозможно замаскировать корпоративными формулировками", - добавили в СВР.

В то же время металлургическая компания "Норникель" начинает идти на спад: чистая прибыль в течение девяти месяцев сократилась на 39%, тогда как расходы выросли на 34; из-за повышения ставок. Как отмечают в разведке, одновременное падение производства, никеля, меди, палладия и платины свидетельствует о том, что компания теряет позиции на глобальном рынке.

"Символично выглядит и результат "Газпрома" - чистый убыток в 170,3 млрд рублей за девять месяцев. Для компании, которая десятилетиями была главным донором бюджета, это не просто финансовый провал, а стратегический разворот: ресурс, который должен был гарантировать стабильность, теперь сам нуждается в поддержке. "РЖД" также не остались в стороне - убыток в 4,2 млрд рублей лишь дополняет картину общего упадка", - подчеркнули в сообщении.

В Службе внешней разведки подытожили, что все эти данные говорят о том, что российская экономика теряет способность генерировать прибыль в сильных секторах. В частности рост долговой нагрузки, падение производства и убыточность ключевых корпораций говорят о том, что кризис является не временным сбоем, а нормой.

Ранее The Telegraph писал, что война между Россией и Украиной истощает экономические ресурсы Путина. Обозреватель издания отметил, что российская экономика уже испытывает напряжение.

В частности война обходится российскому правительству в колоссальные суммы, весьма вероятно, более 500 миллионов долларов в день, при этом 40% федерального бюджета сейчас приходится на оборону.

В то же время в Foreign Affairs отмечали, что экономика РФ на грани коллапса, однако Москва уже не может перестать воевать. В издании добавляют, что Москва не может ни поддерживать военные расходы на неопределенный срок, ни безопасно перейти к гражданской экономике без демобилизации и определенного ослабления санкций.

Аналитики считают, что парадокс военной экономики РФ заключается в том, что она одновременно сильная и хрупкая. Поэтому США и Европа должны действовать немедленно: используя свои преимущества, пока Россия остается ограниченной, а не ожидая, пока Кремль снова встанет на ноги.

