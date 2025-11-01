Такое поведение может быть связано с проблемами со здоровьем у животного.

Коты известны тем, что не любят воду. Большинство из этих животных избегают намокания, однако некоторые любят играть с мисками для воды или искать другие ее источники в своем окружении. По словам экспертов, если ваш кот плещется в миске с водой, но не пьет ее, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, которые влияют на их естественную потребность в гидратации, пишет the spruce Pets.

Почему кошки плещутся в воде?

Эти животные от природы игривы и часто играют предметами с помощью лапок. Из-за того, что кошки ухаживают за собой, лижут шерсть, маловероятно, что они используют миски с водой для купания. В то же время котята могут играть с водой, чтобы познавать свое окружение.

"Некоторые коты действительно любят воду. Определенные породы, такие как мейн-куны, часто лучше переносят воду, и котята, которые играют с водой или купаются, могут продолжать переносить воду и во взрослом возрасте. Некоторые коты предпочитают пресную воду и могут играть с водой, чтобы воспроизвести эффект ряби, а не пить из мисок со стоячей водой", - объясняют в материале.

Такое поведение может быть связано со здоровьем

Эксперты советуют отвести кота к ветеринару, чтобы убедиться, что его интерес к воде не имеет медицинских причин. В частности диабет, почечная недостаточность и проблемы со щитовидной железой могут увеличить жажду. Больные коты могут чаще пить из мисок, разбрызгивая воду, а также искать другие источники воды, такие как краны или туалеты.

"Коты с проблемами со здоровьем часто проявляют другие признаки заболевания, такие как вялость, спутанность сознания или изменения в аппетите. Хотя это нечасто, но у молодых котят все же могут развиться эти состояния. Если ваш котенок пьет чрезмерное количество воды или проводит много времени у миски с водой, обратитесь к ветеринару", - рекомендуют в the spruce Pets.

Кроме того, тревога или стресс иногда вызывают странное поведение у кошек. Они могут погружать лапы в миску с водой или пытаться залезть в нее. Это связано с их тревогой из-за разлуки с хозяевами, говорят специалисты.

Как остановить котов разливать воду

Иногда котенок, который играет в воде, ведет себя соответственно своему возрасту. Некоторые молодые коты любят плескаться в воде, тогда как другие избегают ее. Обычно котята перерастают такое поведение, поэтому стоит немного потерпеть.

"Котята активно играют с предметами до 5 месяцев, после чего их активность уменьшается. Если поведение вашего котенка не меняется с возрастом, перенаправьте его внимание на лучшие способы развлечений, предоставив ему различные игрушки", - советуют в материале.

Если ваш кот пьет слишком много воды или разливает ее из-за проблем со здоровьем, то ветеринар определит основную причину и предложит варианты лечения.

Также такое поведение котов может быть связано со стрессом. Если вы не можете определить конкретную проблему, ветеринар может помочь в ее выявлении.

Кроме того, эксперты советуют попробовать следующие методы:

Если у вас есть душевая кабина или ванна, то можете поставить туда миску с водой и показать ее кошке. Таким образом с помощью лакомства и похвалы вы можете поощрить животное играть с мисками для воды только в душевой кабине, где разливание воды не будет проблемой.

Часто меняйте воду кошке - по крайней мере раз в день. Можно добавить кубики льда, чтобы вода была холодной.

Попробуйте альтернативные бутылки для воды, к примеру, те, которые не разливаются и используются для морских свинок или других мелких животных.

Попробуйте миску для воды типа фонтана, которая имеет цикл непрерывного потока, чтобы вода всегда была свежей.

