Эти места для летнего отдыха в Испании, Португалии и Италии незаслуженно недооценены.

Если вы планируете поехать в отпуск в Европу, а все уже кажется привычным и избитым, то не спешите отчаиваться.

Which? Travel составило список лучших городов и поселков Европы, о которых мало кто слышал.

Вроцлав, Польша

Расположенный вокруг захватывающей дух средневековой площади и ренессансных таунхаусов, которые сделали Краков звездой европейского туризма, Вроцлав предлагает те же выгодные цены, но без толп туристов.

Здесь можно насладиться видом на берегу одного из 14 речных островов, напитками в одном из сотен баров и ресторанов или едой на огромном рождественском рынке

Леон, Испания

Леон часто посещают паломники, идущие по Камино-де-Сантьяго - сети древних маршрутов по всей Европе, но этот малоизвестный город является самостоятельным туристическим направлением. Его главная достопримечательность - богато украшенный готический собор, известный как Дом света благодаря своим витражам.

Не стоит пропустить и Королевский пантеон Сан-Исидоро - романское захоронение, которое сравнивают с Сикстинской капеллой из-за впечатляющих фресок XI века, нарисованных на сводчатом потолке.

Больцано, Италия

Расположенный в солнечной, защищенной долине, город славится своим университетом и музеем Ледяного человека, посвященным Отци - 5000-летней мумии, найденной замороженной.

Общественный транспорт бесплатный, если вы останавливаетесь в городе. Автобусы и канатные дороги помогут добраться из центра города прямо в Доломиты с их потрясающими вершинами и зеркально чистыми озерами.

Будва и Бар, Черногория

Будве около 2500 лет, и ее архитектура это подтверждает. Ее статус города сложен - технически это муниципалитет, - но в его пределах находится потрясающий Стари-Град - старый город с мощеными улочками, видом на море и историей римской эпохи. За стенами города вас ждут около 20 великолепных пляжей.

Эвора, Португалия

Эвора - пасторальная столица португальского региона Алентежу - покорит сердце с первого дня. С его романтическими оливковыми рощами, залитыми солнцем виноградниками и потрясающей средневековой архитектурой, этот город, внесенный в список ЮНЕСКО, предлагает новое представление о Португалии, выходящее за рамки желтых трамваев и pasteis de nata.

Мурсия, Испания

Этот малопосещаемый город, где многие местные жители не говорят по-английски, находится лишь в менее чем в часе езды от аэропорта Аликанте. У города 1200-летняя история, потрясающая барочная архитектура и солнечные площади.

Любляна, Словения

Компактная и заставленная зданиями в стиле барокко и модерн, окрашенными в пастельные тона, сказочная столица Словении - настоящее сокровище для прогулок. Река Любляница протекает через ее сердце, пересеченное изысканными мостами, как Тройной мост, спроектированный влиятельным словенским архитектором Йоже Плечником.

Кроме того, замок на вершине холма возвышается над всем этим, предлагая исторические экскурсии и непревзойденные виды на Старый город. А если хочется большего, то город является отправной точкой для нескольких завораживающих однодневных поездок, в том числе, на озеро Блед, в пещеру Постойна и замок Предьяма - ренессансную крепость на скале, построенную у входа в пещеру.

Каррик-он-Шаннон, Ирландия

Этот красивый городок на реке Шаннон - популярное место среди ирландских туристов, но малоизвестен международной аудитории. Их привлекает живописное расположение на пороге ирландской страны озер. Здесь можно взять лодку и исследовать водный путь Шаннон-Эрн - 63-километровый маршрут, который проходит вдоль болотистых местностей, древних замков и традиционных деревень.

Сам Каррик - самый маленький окружной город Ирландии с населением всего 4000 человек, поэтому он дружелюбен и гостеприимен, а также насыщен культурными мероприятиями и праздниками. Любой из двух десятков пабов на главной улице порадует дружеской атмосферой и вкусной едой.

Картахена, Испания

После открытия Музея римского театра в 2008 году были найдены фрагменты римской и карфагенской истории, а главной достопримечательностью города стали музеи. Однако настоящее очарование города заключается в прогулке по его уютным улочкам, украшенным привлекательными зданиями в стиле модерн.

